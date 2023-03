Luego que el Juzgado condenó a 5 años de cárcel al exfuncionario del Gobierno Regional, Julio Cesar Zapata Bacón, por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y exposición de personas al peligro, y fuga del lugar del accidente, en agravio de Luis Enrique Jiménez Alama y Freddy Herrera Chávez; su abogado defensor, Percy Ipanaqué, aseguró que ambos se encontraban ebrios, no llevaban cascos de seguridad y además iban en el carril del centro.

“Es un caso donde se ha logrado demostrar que el señor Zapata Bacón conducía en su carril, iba con su velocidad permitida y además llevaba implementos de lucha contra la COVID-19 en la camioneta que se le encontró”, explicó Ipanaqué.

Agregó que las actas policiales que presentaron eran alteradas. “Hemos demostrado que habían alterado las actas”.

Recalcó que durante el juicio se demostró que el conductor de la motocicleta, Luis Jiménez Alama, manejaba ebrio. “El conductor iba en el centro de la pista, no tenía licencia de conducir, no llevaba casco de seguridad ni él ni su pasajero, no tenía SOAT. Además, no tenía que estar en la calle manejando porque existían normas que impedían circular a esas horas de la noche porque nos encontrábamos en plena emergencia sanitaria por la COVID-19″, acotó Ipanaqué.

El letrado puntualizó que se demostró que el conductor de la moto iba a una velocidad superexcesiva.

“Esas personas estaban ebrias, se demostró que el conductor tenía 0.75 gramos de litro de alcohol en la sangre. Ellos han puesto en propio riesgo su vida y por eso no tenían por qué sancionar al señor Zapata Bacón”, indicó Ipanaqué.

