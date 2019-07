Acusan a profesor de violar y embarazar a su alumna

Síguenos en Facebook

Un caso de supuesta violación por parte del profesor, César Germán Ibañez Agurto, contra su alumna TB.R (14) de la I.E Enrique López Alburjar, en el distrito de San Juan de Bigote, Morropón, fue denunciado por E.R.P, madre de la víctima.

La adolescente fue abusada en diciembre de 2018 cuando acudió al cuarto del docente a recoger unos trabajos. Desde entonces la madre denuncia una serie de irregularidades por parte del Ministerio Público al dilatar la declaración de la menor ante la cámara Gessell y la reprogramación que solicitó ante el médico legista, la cual nunca se dio.

Así como la demora del director del plantel, Henry Crisanto Quispe, por no proceder correctamente, a la UGEL Morropón por no seguir el caso y a la Dirección Regional de Educación por no acelerar la investigación.

Segundo Tamariz, asesor de la DREP anunció sanción contra los responsables. Ahora la menor tiene 7 meses de gestación y se está a la espera del nacimiento del bebé para realizar la prueba de ADN. La congresista Marisol Espinoza ha solicitado la intervención del Ministerio de la Mujer y Fiscal de la Nación.