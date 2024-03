Un agricultor y padre de familia murió ahogado en el canal de regadío Daniel Escobar, cuando habría ingresado a bañarse cerca de su centro de labores en el centro poblado de Cieneguillo Centro, en la provincia de Sullana.

Ocurrió ayer Viernes Santo cuando, según sus amigos, Edgardo Salinas Domínguez (47), debido al fuerte calor, decidió arrojarse a las aguas del mencionado canal, a pocos metros del puente del sector Parkinsonia.

Esto, frente a sus amigos que solo miraron cuando se arrojó y habría tratado de cruzar el canal, pero de un momento, el agricultor fue arrastrado por la corriente y alzó las manos y luego habría ido sumergiéndose, indicaron sus compañeros de trabajo.

“Vimos que se aventó (al canal) y cuando gira, se metió todo su cuerpo. Nosotros estábamos afuera (del canal) porque no sabemos nadar. Él se ha tirado solo”, contó uno de los amigos de don Salinas.

Otro de sus amigos añadió que, “(...) Él se tiró a bañarse y al verlo que no salía, hemos corrido a ver qué pasaba. No nos metimos porque no sabemos nadar. Hemos corrido a pedir ayuda...”, indicó junto a otro grupo que presenció el lamentable hecho.

Aunque las hijas del agricultor cuyo cuerpo, hasta el cierre de esta edición, no era encontrado, pidieron que investiguen cómo ocurrieron los hechos.

“Lo que pedimos es que envíen ayuda de policías de Rescate para que busquen y encuentren el cuerpo de mi papá...” dijo muy afligida una de sus hijas, junto a otros familiares que llegaron cerca del puente Parkinsonia y, además, pidieron ayuda de personas que sepan nadar para que también lo busquen. Sus seres queridos lo recordaron como una persona trabajadora y bromista que quería mucho a su familia.

Los amigos del agricultor señalaron que Salinas se dedicaba a las labores de siembra en una parcela perteneciente a una empresa en dicha zona, cerca del lugar donde desafortunadamente se ahogó el hombre de 47 años de edad.

En tanto, los lugareños de Cieneguillo Centro y de otras zonas aledañas, pidieron a las personas que, a pesar que saben nadar, no se arrojen al canal Daniel Escobar, debido a que son muchas las personas que se vienen ahogando en lo que va del año.

Incluso, indicaron que a este canal llegan varias familias de diversos sectores a bañarse para sofocar el fuerte calor que viene azotando esta zona norte del país.