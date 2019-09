Amenazan de muerte a alcalde para que "direccione" una obra en proceso de licitación

Síguenos en Facebook

El alcalde del distrito Salitral, en la provincia de Sullana, Harol Moretti Arica, comenzó el día de ayer con un hallazgo sorpresivo.

BALAS

Ayer a las 6:20 de la mañana, cuando se dirigía a abrir la puerta de su domicilio, se percató que debajo habían dejado un sobre de carta de color blanco, conteniendo dos balas y un escrito, en el que lo amenazan de muerte a él y a su familia, para que “direccione” una obra, que está en proceso de licitación.

“En el manuscrito, lo que me dicen es que no me meta en problemas, que primero está mi familia. Me piden una obra, que es la de Puerto Rico, amenazándome para que direccione el proceso en favor de una persona o empresa que estaría interesada en participar”, sostuvo la autoridad edil, a su salida del Deincri, a donde acudió ayer para brindar su declaración sobre el hecho.

Refirió que no tiene sospecha alguna sobre quién o quienes estarían detrás de todo esto.

MÁS DE DOS MILLONES

Detalló que la obra aludida es un camino vecinal, a nivel de asfalto, que conduce al caserío Puerto Rico, y está valorizada en cerca de 2’400,000 soles.

Y hoy el comité de selección abre los sobres para la adjudicación de la buena pro, explicó.

“Se ha hecho la denuncia ante la Policía Nacional y ellos tendrán que realizar las investigaciones para dar con el responsable. Estamos pidiendo todas las garantías tanto ante esta dependencia, como ante la Subprefectura distrital, en salvaguarda de la integridad física personal y de toda mi familia”, expresó.

Sin embargo, aseguró que “no nos vamos a dejar amedrentar con este tipo de actos”.

A las 11:10 de la mañana el alcalde distrital llegó en una camioneta de Serenazgo de dicha localidad al complejo policial del Deincri Sullana, para brindar su declaración.

En la ocasión estuvo acompañado por el abogado de la comuna. La diligencia se prolongó hasta alrededor de las 12:30 del día.