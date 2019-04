Antonio Abruña: “Ojalá se presenten postulantes de categoría [para la JNJ]”

Síguenos en Facebook

El actual rector de la Universidad de Piura brinda detalles del proceso de elección de miembros para la Junta Nacional de Justicia.

¿Cuáles son los avances para la elección de miembros de la JNJ?

A principios de marzo hemos empezado a trabajar. Teníamos que aprobar nuestro reglamento, nombrar al secretario técnico y ahora estamos preparando la convocatoria. Estamos en los plazos estimados.

¿Quién es el secretario técnico?

Es el doctor Abraham García Chávarry, él estaba trabajando en la Defensoría del Pueblo. Ha preparado todo el material incluso desde antes de ser nombrados.

¿Hay un plazo definido para la convocatoria?

Tenemos una fecha establecida. En dos semanas tenemos que aprobar y convocar, porque los plazos de la ley no son largos. A partir de la convocatoria tenemos 90 días para tener nombrados a los miembros de la junta. Esto debería ser el 19 de julio. En tanto, tenemos varias actividades: evaluación de conocimientos, evaluación curricular, pruebas especiales, y finalmente la entrevista.

Lo que no sabemos es el número de candidatos a la junta, eso puede incidir mucho en el desarrollo de la convocatoria. Hasta que no lo sepamos, no podemos decir nada especial.

¿Habrá mucha diferencia con el CNM?

El modo de elección de la junta es muy diferente. Antes elegían colegios profesionales, ahora elegimos siete personas en la cual la mayoría de ellos somos abogados, antes podía elegir alguien que no era abogado. Esa es la diferencia.

¿Habrá representante de universidades y de colegios profesionales?

Esto se ha dejado de lado para los miembros de las juntas. Los representantes de universidades públicas y privadas estamos en la comisión especial que nombraremos a los miembros. Ellos deben tener unas características específicas: ser abogados con 25 años de ejercicio profesional o 15 de investigación acreditada, y sin ninguna tacha. Todo esto es lo que iremos comprobando. Ojalá se presenten postulantes de categoría de los cuales se puedan nombrar los catorce miembros.

Antes se cuestionaba que se realicen preguntas que no tenían nada que ver con su carrera para la designación de jueces.

Ahora tenemos que comprobar la idoneidad profesional y la probidad, de una manera objetiva. Para ello se aplicarán los exámenes de conocimiento y la entrevista. Para la probidad se harán pruebas de confianza.

¿Se está afinando el proceso?

Es distinto al anterior, pero hay que decir que todo el sistema por más que sea bueno no asegura que el resultado sea bueno. Esto va a depender de las personas. Es el mejor sistema.

¿En comparación con otros países?

Lo que pasa es que en otros países también interviene el Senado o el poder Político. Es diferente.

La ciudadanía exige justicia, quieren que cambien el sistema. Probablemente el Poder Judicial es el fiel de la balanza en toda la estructura de poderes del Estado, si este poder no funciona estamos perdidos, esto es evidente. Pero también hay que decir que no todos los miembros del Poder Judicial son malos, hay profesionales intachables. Ojalá sea un cien por ciento, eso sería lo ideal.

De otro lado, la Universidad de Piura se alista para los 50 años...

El 29 de abril del 1969 empezaron las clases. Por eso ahora cumpliremos 50 años del inicio de clases. Ahora podemos decir que ya pasamos el proceso de licenciamiento y casi todas las carreras de pregrado, y ya hemos empezado con las de postgrado, ya están acreditadas. Tenemos aprobado un licenciamiento por ocho años, ha sido un trabajo desde el primer día.