Arnaldo Vite: “El paro es la única forma para que el gobierno atienda los problemas en Salud”

Unos 600 médicos de la región acatarán un paro de 48 horas el miércoles y jueves, en el marco de un acuerdo nacional. El presidente de la Federación Médica Piura, Arnaldo Vite Quiroga, ofrece unos alcances sobre los reclamos, que incluyen nombramientos, medicinas y presupuestos.

¿Cuáles son las principales demandas en el caso de la región?

Entre los puntos principales para Piura está la construcción de los hospitales de Sullana y de Piura lo más pronto posible. Si bien es cierto, el día de ayer (viernes) ya se entregó el terreno para la elaboración del expediente técnico para la construcción del Hospital de Sullana, todavía en Piura estamos en nada. Esa es una demanda regional, que la estamos haciendo nacional.

¿También reclaman nombramientos?

Hay un nombramiento pendiente, cuya reglamentación debió salir los primeros días de julio y el nombramiento a partir del próximo mes, para que comience a trabajar el nuevo personal nombrado. Los mismos funcionarios del Ministerio de Salud dicen que la brecha a nivel nacional es de 11,000 médicos.

Pero ¿cuántos van a nombrar con ese proceso?

886 médicos y todavía los quieren nombrar 20% anual, para que se cumpla en cinco años. Cómo van a cubrir una brecha así.

¿De cuántos médicos es la brecha en Piura?

Son 500 médicos que necesitamos en este momento para cubrir la brecha, 250 especialistas y 250 médicos generales. Y con ese proceso no llegan ni a 40 los que se nombrarían y todavía en cinco años, o sea unos ocho por año.

¿No se soluciona la falta de medicinas?

Los establecimientos ya se están desabasteciendo, en Piura la parte crítica está en el Hospital de Chulucanas, donde no hay suturas, no hay anestesia, faltan insumos para laboratorio, faltan reactivos, faltan placas de rayos X. Está faltando todo, porque Cenares, que hace las compras corporativas a nivel nacional y distribuye, no lo está haciendo. Y ni siquiera hay licitación hasta este momento. Ese es el problema que hemos encarado al Minsa. Ellos tienen un presupuesto desde inicios de año y para Piura corresponden S/ 6 millones.

¿Cuáles son los déficit presupuestales?

Al Hospital Santa Rosa le falta de plata para concluir el año más o menos 6 millones y medio de soles. Chulucanas hasta este momento está en el orden de 600,000 soles y debe llegar fácil a millón y medio a fin de año, Sullana si bien en este momento no tiene problemas, sí a partir de agosto o a más tardar en setiembre.

¿No habrá atención el miércoles y jueves en los centros del Minsa?

Si bien es cierto vamos a acatar el paro, lo único que se deja de trabajar son los consultorios. Hay médicos que van a estar destinados en otras áreas, sobre todo en las áreas críticas.

¿Cuántas consultas se perderán?

Se dejarán de atender 1,500 consultas diarias, en los dos días son unas 3,000 en los 400 establecimientos de la región.

¿Cómo ve el panorama de la salud en la región?

Mal, tan es así que el gobernador hasta este momento, que ya han pasado seis meses, no nos había convocado a ninguna reunión, y en esta paralización una de nuestras demandas a nivel regional era que el gobernador acceda a nuestro pedido de poder conversar. Nos ha contestado hoy extraoficialmente que el día miércoles, al medio día, nos reunimos con él.

¿Un comentario final?

Solo disculparme con los pacientes. Las consultas van a ser reprogramadas. Ese es nuestro compromiso. Pero, también que ellos entiendan, el paro es la única manera que nosotros conocemos, por la cual el nivel central se sensibiliza y puede atender los problemas del sector Salud.