Unos audios de una conversación de la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Sullana, Yojani Ancajima, con dos integrantes de la comisión de selección de plazas docentes de esta institución, fueron revelados, en donde la funcionaria estaría pidiéndoles “solucionarle” el problema de una plaza a una mujer y nombran (en el diálogo) que sería por orden del director regional de educación de Piura.

Se trata de la conversación que sería entre la funcionaria Yojani Ancajima (Y.A.) con los trabajadores Marco (M) y Pedro (P).

Y.A.: “(...) Es sobre la adjudicación de la chica”

M.: ¿Cuál chica?:

Y.A.: “Miranda”.

M.: “Hay que primero darle derecho a la defensa, hay que decirle”.

Y.A.: “Escúchame, escúchame Marco. Todavía no hay un acto resolutivo. El problema.. Mira.. Me ha dado hasta las 12 del día para que tú soluciones el caso. Si tú no lo quieres, me haces un documento que tú no lo quieres...”

M.: “No es que no lo quiera. La cuestión es la parte legal”.

Y.A.: “Por eso te digo”.

M.: “Usted también solicítemelo con documento para hacerlo con documento. Me lo solicita con documento porque yo...”

Y.A.: “Y que le den la plaza la profesora...Eso es lo que me ha dicho...”

Más adelante, en la conversación, la funcionaria le dice a uno de ellos: “Entonces le voy a comentar al señor Martín que no se puede..”A lo que le responden: “Tenemos que reunirnos, somos comisión”.

Posteriormente, la funcionaria les dice: “Ahorita voy a llamar al señor Martín Olivares y les voy a decir que lastimosamente ustedes...”. Mientras que minutos más adelante uno de la comisión responde: “El detalle es que usted está que nos dice que el director regional quiere que hagamos tal acto administrativo. Como le digo, no es de hacer por hacer, porque vamos a meter la pata (...)” se escucha en la conversación.

