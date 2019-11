Aumentan los casos de violencia contra la mujer

Síguenos en Facebook

Un total de 5,046 casos de violencia contra la mujer se reportaron entre enero a septiembre de este año, según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Dicha cifra supera en más del 50% las denuncias reportadas el 2019.

Asimismo, se han reportado 11 casos de tentativas de feminicidio y cinco feminicidios en la región. Los especialistas señalan que con la apertura de las Fiscalías de Violencia Contra la Mujer se esperan que se reduzca la impunidad.

ESTADÍSTICAS

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de la Mujer, la provincia de Piura encabeza la lista con 2, 131 casos de violencia, le sigue Sullana con 1, 125 casos, Paita con 398 casos, Talara con 291, Morropón con 236, Ayabaca con 218 y Sechura con 218.

Estas denuncias fueron recibidas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de cada provincia de la región, de enero a septiembre de este año.

Las cifras suman un total de 5, 046 casos de violencia sexual y física. De este reporte, el 53% corresponde a violencia psicológica (insultos, humillaciones, gritos, burla, etc), mientras que el 39% corresponde a violencia física (golpes, patadas, manazos, puñetes, cachetadas, jalones de cabello, etc) y el 7% a violencia sexual.

El año pasado, durante el mismo periodo, se presentaron un total de 2,971 casos por lo que los casos se han incrementado en más del 50%.

En cuanto a denuncias por maltrato físico, psicológico y sexual, la región Piura ocupa el séptimo puesto a nivel nacional de las regiones con más casos.

Las principales víctimas de maltrato son mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 a 59 años. Sus agresores son hombres adultos con las que tienen un vínculo de pareja o exparejas.

Por otro lado, en Piura se registraron cinco feminicidios y once tentativas, encontrándose entre las regiones con el mayor número de casos.

Cabe resaltar que esta cifra ha superado a la registrada en el 2018 cuando se presentaron tres casos de feminicidio y siete tentativas.

Como se conoce, este año el crimen de María Angélica Ipanaqué Tume, de 30 años, fue uno de los que más consternó a la población piurana, luego de que su cuerpo fuera encontrado calcinado y enterrado en una cochera en la provincia de Paita. La mujer fue asfixiada y quemada por su pareja David García García, quien terminó confesando su delito al ser descubierto.

PROBLEMA

La especialista en derecho de Género y Prevención de Trata de Personas, Ortelia Valladolid Bran, señaló que el incremento de las denuncias se debe a que más mujeres se atreven a denunciar debido a las campañas de concientización que se realizan y la existencia de hay más Centros de Emergencia Mujer (CEM), pero el problema sigue siendo la atención de las denuncias.

"Hay un acercamiento a denunciar pero no hay una debida atención por parte de las operadores de justicia, los casos no se resuelven, no hay las medidas de protección en el tiempo que deben estar ni las sanciones en el Poder Judicial, la impunidad es una situación crítica", explicó.

La especialista agregó que una de las causas de esta situación es la falta de una articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, Poder Judicial y Defensa Pública.

Valladolid explicó que las víctimas de violencia, al no ser adecuadamente atendidas, terminan desistiendo de denunciar ya que temen represalias, no encuentran apoyo y porque consideran que la justicia no actuará a su favor.

La especialista expresó que espera que con la implementación de Fiscalías Especializadas en Violencia contra La Mujer e Integrantes del Grupo Familiar en cada una de las provincias de la región se reduzca la impunidad y se castigue a los agresores.

Por último, Valladolid Bran refirió que se está coordinando en la implementación de una directiva regional para que cada institución educativa realice una acción de lucha contra la violencia.

"Se debe trabajar desde las escuelas para prevenir el maltrato", sostuvo Valladolid Bran durante una entrevista con este medio de comunicación.

ALBERGUES

Por su parte, el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego, enfatizó que es necesaria la implementación de hogares de refugio temporales para brindar protección, albergue, alimentación y una atención integral multidisciplinaria a las mujeres, víctimas de violencia de género.

Como se puede observar, cada día más mujeres se atreven a denunciar que son víctimas de maltrato pero ellas esperan que las autoridades judiciales las protejan y castiguen a sus agresores con todo el peso de la ley.