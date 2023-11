La doctora Brenda Silupú, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, experta en economía microempresarial, refiere que la recesión económica no permite la reactivación de las micro y pequeñas empresas. Agrega que estas deben ser conservadoras en la administración de su liquidez y del sobreendeudamiento.

¿Estamos en una recesión económica?

Así es, estamos en una recesión económica, donde los niveles de crecimiento del PBI son negativos y esto genera desempleo. Tenemos inflación desde hace varios meses con una tasa de interés de 7%, que es una tasa muy alta. A esto, se suman las crisis climáticas por el anuncio del FEN, la crisis política y la internacional, por la guerra. Esto nos conduce a un escenario bastante pesimista.

¿Cómo afecta esta situación a las mypes?

Las mypes son el motor de la economía, contribuyen en más del 30% en los niveles de producción y generación de empleo. Actualmente, muchas de las micro y pequeñas empresas no se han reactivado, ni recuperan lo invertido en la campaña navideña del 2022. Este año no han mejorado sus niveles de ventas y han debido despedir personal o cerrar sus negocios.

Actualmente, muchas de las mypes se encuentran sobreendeudadas y no tienen liquidez para cumplir con sus compromisos financieros. Ante la situación adversa, han limitado sus inversiones, porque ya no tienen capacidad para endeudarse y no creen que el consumo se dinamice en diciembre. Los micro empresarios consideran que las familias están más preocupadas en limitar sus gastos, cuidar sus casas ante el anuncio del FEN, disminuir su consumo y guardar algo de dinero para futuras enfermedades que se propaguen en los niños y ancianos como consecuencia del FEN.

En este contexto ¿Qué planes deben emprender?

No es fácil dirigir un negocio en medio de una recesión y con un escenario de mucha incertidumbre. Las crisis mencionadas, y las recientes, como la del COVID, han provocado esta situación de recesión. Por ello, los inversionistas y empresarios no invierten, limitan gastos y reducen personal; esto repercute en el PBI y aumenta el desempleo.

En este escenario, los empresarios deben de ser muy conservadores en sus decisiones, reducir gastos y limitar ventas al crédito, porque la morosidad está aumentando. Además, deben administrar el sobrestock de inventarios, restringir el sobrendeudamiento y dedicarse a gestionar la liquidez que dispone el negocio.

¿Esto es solo para sobrevivir?

Las mypes deben de sobrevivir en este tiempo de recesión administrando adecuadamente su liquidez, donde lo poco que venden les ayude a cubrir sus gastos y costos operativos del negocio para que puedan continuar. Una vez que salgamos de esta recesión, los empresarios pueden diseñar estrategias financieras para lograr reactivar su crecimiento.

¿Por qué algunas mypes no apuestan por la formalidad?

Existen muchos factores que influyen en la decisión. Las razones tradicionales son los elevados impuestos que no se ajustan a la realidad, la no generación de ingresos para cubrir los costos de la formalización, la existencia de burocracia y la corrupción en la realización de los trámites de formalización. Por ello, la mype informal considera que es más costosa la formalización frente a los beneficios que esta ofrece; sin embrago, después del COVID-19 se han disminuido los costos de formalización y se brindan facilidades para el registro de las mypes; pero, la formalidad ha disminuido.

¿Si han disminuido los costos para formalizarse, por qué no lo hacen?

Esto implica factores relacionados más con el entorno, el lugar donde se desarrolla la mype, los amigos y los familiares cercanos y el público que atiende, todo esto influye en la decisión del microempresario; es decir, si mi negocio se desarrolla en un entorno informal es muy probable que sea informal.

Existe un efecto contagio o spillover de la informalidad que se está generando, donde esta es considerada una norma social aceptada; al buscar legitimidad el microempresario y ser aceptado por este entorno informal no tiene el incentivo, ni interés de formalizarse. De ahí que se considere que la informalidad no es algo necesario para que el negocio funcione porque tienen legitimidad en la sociedad.