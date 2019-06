Carlos Hakansson: “Si el presidente disuelve el parlamento, echa al tacho su propuesta de reforma”

Síguenos en Facebook

Este martes, 4 de junio, será la sesión en el pleno del Congreso donde se decidirá si se debate la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. El especialista en Derecho Constitucional, Carlos Hakansson, evalúa los posibles escenarios.

El martes será un día decisivo para el país, ¿qué puede pasar?

Si se admite la cuestión de confianza, lo que establece la constitución es que luego de escuchar las opiniones, deberían pronunciarse a favor o en contra de esta solicitud. El tema de fondo es que la vía por el cual el Ejecutivo quiere impulsar esta reforma parte de un error.

¿A qué se refiere?

El artículo 206 de la Carta Magna de 1993 establece que el presidente puede presentar una iniciativa de reforma, pero no puede observarla luego de que esta ha sido verificada, debatida, corregida, complementada. En ese momento, el parlamento no obra como un legislador ordinario sino como un poder constituyente constituido. La norma que presenta tiene mayor rango. El presidente puede, a través de su primer ministro, hacer cuestión de confianza de las políticas del Estado con las que el parlamento discrepa, la cuestión de confianza facultativa debe darse en casos muy excepcionales.

Entonces, ¿qué debería pasar?

Yo creo que si se va a admitir, el parlamento tendrá que debatir la iniciativa de reforma, pero puede modificar la propuesta y luego el presidente no puede observar esta ley de reforma. Esto ocurre porque el presidente ha presentado esta iniciativa en un parlamento donde no tiene mayoría, entonces tiene que atenerse a las consecuencias. No le tiene que resultar como él ha previsto. Exigir la aprobación de las reformas por una cuestión de confianza no es la vía más idónea.

Pero tiene el respaldo popular...

El presidente está apoyándose en la disconformidad que tiene el pueblo con el parlamento, la cual no está focalizada, porque la ciudadanía no entiende el tema de fondo. Lo que hay es un malestar generalizado con el parlamento y cierta expectativa con el Gobierno, pero los ciudadanos no pueden distinguir cuál de los dos poderes tiene la razón. En ese escenario, la salida sería preguntarle con referéndum al pueblo otra vez, para no direccionar. Las reformas constitucionales son reformas de gran consenso.

¿Qué pasaría si se aprueba la cuestión de confianza?

El parlamento puede seguir debatiendo las reformas y hacer las modificaciones que quiera y cuando presente los proyectos de ley, el presidente no puede observar la ley de reforma, eso lo dice la Constitución. Yo creo que aplicarla ahora (la cuestión de confianza) es algo pírrico porque el resultado final (una norma constitucional) no puede ser observado por el presidente, y esto pasa porque al final el presidente no tiene mayoría en el Congreso para defender cómo quiere que se aprueben las reformas. Es un tema de “realpolitik”(política de la realidad).

¿Y si no se aprueba?

El presidente puede disolver el Congreso, pero estaría rechazando la posibilidad de reformar la Constitución. Si lo disuelve, echa al tacho su propuesta de reforma y corre el riesgo de quedar con menos parlamentarios que con los que ha comenzado. Solo queda la comisión permanente que no tiene mayoría de 87 votos para poder aprobar la reforma. Tendría que esperar al próximo parlamento, en el que deberá aumentar su simpatía electoral para lograr mayoría, si no lo logra, la composición del parlamento sería peor a la que tiene ahora.

¿Es un panorama complicado?

La crisis ya está afectando a la economía. Ahora, lo que creo que puede ocurrir en tercer lugar es que si no se aprueba la cuestión de confianza, el presidente no va a disolver, va a querer tener en jaque al parlamento hasta el último año de su mandato en que ya no podría disolverlo porque así lo manda la constitución.