Ciudadano muestra compromiso con la nutrición escolar

La tierra del mango y del limón tiene en Gilmer Flores Nima, a un ciudadano que aporta al desarrollo de su comunidad a través del trabajo que desarrolla en la I.E. N° 20020, en el distrito de Tambogrande, en Piura.

—«Me siento orgulloso de aportar con un granito de arena para que los chicos tengan un mejor futuro, ya que ahora el Estado les brinda esa oportunidad», comenta Gilmer, quien heredó de su abuela Rosa la sazón que caracteriza los desayunos y almuerzos que prepara con los productos que entrega Qali Warma.

—«Quince minutos antes de que los chicos empiecen clases deben estar desayunados, para que empiecen la mañana con mucha energía para estudiar, aprender y jugar», afirma convencido.

Para lograrlo empieza a las 5:30 de la mañana. Gilmer es responsable de ponerle ese toque especial a los desayunos y almuerzos que reciben los 65 escolares de la escuela.

—«Cuando inició el programa en el año 2013, yo era auxiliar de limpieza y a veces ayudaba a las madres que se turnaban para preparar los alimentos, hasta que el siguiente año -en asamblea- la directora de entonces propuso que me hiciera cargo de la cocina. Desde ese momento no he parado», recuerda.

Gilmer es muy querido en la escuela y la comunidad, no solo porque niñas y niños de primaria dejan el plato vacío, ya sea arroz chaufa de sangrecita o de bofe, ají de pollo, tallarines verdes, rachi rachi, saltadito, encevichado, atamaladito y arroz con chancho, entre otros potajes; sino por el compromiso que demuestra con la nutrición escolar.