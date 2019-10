Comerciante retiene y agrede al administrador del mercado de Talara durante un operativo

Durante un operativo de rutina para verificar que los espacios públicos no sean invadidos, el administrador del mercado Modelo “La Parada” fue retenido y agredido por la dueña de un hospedaje. Ella mantiene un litigio con la municipalidad de Talara por cerrar un pasaje de uso público. El hecho ocurrió en la región Piura.

PROBLEMA.El hecho se produjo ayer a las 11:30 de la mañana cuando el administrador del mercado, Abraham Fernández Palacios, realizaba el recorrido de rutina para verificar que no se invadan las áreas públicas ni pasajes de evacuación. Sin embargo, al llegar al costado del hostal "Modelo" fue retenido.

Según denunció el trabajador edil, al llegar a la zona fue agredido verbalmente por Sheila Chávez, quien lo encerró en el pasaje de evacuación donde ha colocado un portón de metal, pese que existe un proceso judicial con la comuna provincial.

“La señora me ha agredido, me ha golpeado, me ha insultado y me ha robado un gorro, yo le he dicho que soy la autoridad, me ha encerrado. No me deja salir, me tiene prácticamente secuestrado”, señaló Abraham Fernández.

Por su parte, algunos allegados a la acusada señalaron que el terreno se encuentra en litigio y, por lo tanto, los administradores municipales, funcionarios, serenos o cualquier otra autoridad edil no debe insistir con el desalojo, porque debe ser la autoridad judicial quien se pronuncie sobre el hecho.

Por su parte, un grupo de comerciantes de la Parada y el sector La Florida señalaron que la zona es un pasaje de evacuación por donde deben discurrir las aguas pluviales durante la época de lluvias. Por ello, debe ser público.