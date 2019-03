Con documentos falsos pretendieron justificar desvío de dinero de UGEL

Síguenos en Facebook

La Fiscalía Anticorrupción de Sullana ha determinado que se habría presentado documentación falsa para justificar los depósitos ilegales en las cuentas de doce profesores y especialistas de la UGEL Ayabaca.

Los investigados habían indicado ante el Ministerio Público que dichos pagos eran por encargaturas, cuyas resoluciones presentarían más adelante. No obstante, no hay pagos por encargaturas, según se sabe.

Y unos 15 días después un abogado, que asesora a todos ellos, entregó ante la Fiscalía unas resoluciones de encargatura, con formularios únicos de trámite, boletas y planillas, pero todos serían falsos. Ahora, los investigados alegan que no presentaron los documentos para el trámite de esos pagos, y así las firmas no les corresponden, lo cual será investigado por la Fiscalía. Aparte, varias de las resoluciones de encargatura no coinciden con el cuaderno de proyecto de resoluciones.