Con varios meses de retraso se instala la Comisión Regional Anticorrupción

Tras casi un año se reactivó la Comisión Regional Anticorrupción de Piura, sin la presencia del secretario técnico Anticorrupción, José Martínez, quien a su vez es jefe de la Oficina Regional Anticorrupción, designado así por el gobernador regional Servando García.

Pese a los inconvenientes, logró juramentar en el cargo la presidenta de dicha comisión Gladys Péndola, para el período 2019; de los cuales solo le quedan 4 meses de trabajo.

CUESTIONAMIENTOS

Ante los cuestionamientos por la designación de José Martínez como secretario técnico y jefe anticorrupción, al no haber sido propuesto por el Consejo Regional, la secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Susana Silva, otorgó un plazo de 30 días para que el gobernador regional, junto al Consejo Regional, propongan y aprueben a un funcionario para que ocupe el cargo de secretario técnico anticorrupción y en un futuro no haya inconvenientes. “En 30 días se elegirá al secretario técnico anticorrupción. Van a tener que ordenar y aclarar cuál es el rol desde el punto de vista legal para que no haya cuestionamientos a la persona que asuma”, sostuvo Susana Silva.

Es así que mientras no haya claridad de quién debe ocupar la secretaria técnica, será la propia presidenta de la comisión, Gladys Péndola, quien asuma esta función por los próximas 30 días.

SIN INFORME

Por su lado, el exsecretario ténico anticorrupción, Jaime Távara, cuestionó que la actual presidenta de la comisión, Gladys Péndola, no haya aceptado reunirse con él y con la expresidenta Carolina Delgado para hacer la rendición del cargo que dejaron en octubre de 2018.

“No pudimos culminar el mandato y nos interesaba coordinar para hacerle conocer lo que quedó pendiente. Debieron convocarnos para dar una rendición del cargo. Ha llegado a ciegas y ha juramentado informal e irregularmente”, afirmó Távara.