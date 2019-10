Consejeros reportan baja producción fiscalizadora

Síguenos en Facebook

En lo que va del año , el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura aprobó 12 ordenanzas regionales, que comparado con la producción de años anteriores es mínima, pese a que se aumentó el número de consejeros de ocho a once con un gasto anual de más de medio millón de soles. En cuanto a la función fiscalizadora, solo se emitieron dos dictámenes pese a que son varias las graves denuncias que se han venido presentando contra la gestión del actual gobernador Servando García.

PRODUCCIÓN

Como se conoce, los consejeros regionales deben cumplir una función legislativa y sobre todo fiscalizadora del gobierno de turno. Sin embargo, de acuerdo al portal web del Gobierno Regional de Piura, a la fecha se han aprobado solo 12 ordenanzas regionales, menos del tercio de la gestión pasada en la que se aprobaron 32 ordenanzas en el año entrante.

Si revisamos sobre qué tratan estas normas encontraremos que seis de ellas son declarativas. Por ejemplo, la que declara como día no laborable el 13 de octubre por la fiesta del Señor de Los Milagros, también la que de proclama a la Pava Aliblanca como patrimonio regional, entre otras. Cinco de las ordenanzas corresponden a un trámite burocrático y solo una fue trabajada en conjunto, que es la que aprueba el Plan Regional contra la Trata de Personas en la región Piura.

En tanto, se lograron 100 acuerdos regionales, de los cuales 23 corresponden al tema de contrataciones directas solicitadas por la subgerencia Luciano Castillo Colonna. En cuanto a la función de fiscalización, solo se tomaron tres acuerdos, dos de ellos son dictámenes sobre el caso de las hojas de vida de los funcionarios de confianza y de irregularidades cometidas por el procurador Ad Hoc en procesos arbitrales.

Cabe resaltar que la labor de fiscalización es mínima teniendo en cuenta que en el año se han presentado varias denuncias públicas contra el gobernador regional Servando García y sus funcionarios de confianza y que no han sido tratadas en el Consejo Regional.

Entre ellas tenemos las donaciones usadas para el pintado de la sede regional, la designación en la Oficina de Abastecimiento de Richard Idelso Tapia Sánchez, quien tiene denuncias en las Fiscalías Anticorrupción de Ancash y La Libertad, irregularidades por el exdirector de Educación Fabriciano Cunya por tráfico de influencias hacia la directora de la Ugel Sechura, Marcela Cornejo, denuncias de las Ugeles por desvió de dinero, entre otras más.

Como se puede observar existe poca producción legislativa y falta de fiscalización en el trabajo que vienen desempeñando los consejeros, pese a que este año se aumentó de ocho a once los consejeros en la región, lo que conlleva a un gasto anual de S/ 566,280.

En cuanto a viáticos para viajes se ha gastado en los 10 primeros meses la suma de 51, 162 soles. Los viáticos incluyen gastos de alojamiento, alimentación y movilidad.

“El Consejo Regional no está cumpliendo con la labor fiscalizadora que le corresponde. En cuanto a la labor legislativa, las ordenanzas regionales son pobres y mínimas y no tienen impacto en la ciudadanía", señaló el ex secretario técnico anticorrupción, Jaime Távara.

Távara señala que uno de los factores para que el balance de la gestión del Consejo Regional sea deficiente es que hasta el momento no existe un titular en la Oficina Anticorrupción y que se haya encargado estas funciones a la asesora del Consejo Regional, Dania Tesén.

"Que la función fiscalizadora del Consejo Regional en el presente año ha sido mínima se puede deber a que no cuenta con el respaldo técnico de la Oficina Anticorrupción, por ello la inexistencia de denuncias de parte del Consejo Regional ante el Ministerio Público", dijo Távara.

Por último, el abogado señala que el actual gobernador estaría poniendo obstáculos a la gestión del Consejo Regional.

Como se conoce, son cuatro la veces en las que el Consejo Regional ha presentado acuerdos de propuestas para los cargos de confianza para jefe de la Oficina Anticorrupción y secretario del Consejo Regional. Dichas propuestas no fueron aprobadas por el gobernador regional. "Reconozco que la labor de fiscalización no ha sido buena porque no hemos tenido el apoyo de personal calificado ni la logística para ejercer nuestras funciones, indicó el consejero Leonidas Flores .

Precisó que actualmente solo cuentan con dos abogados como asesores para los once consejeros, cuando en la gestión anterior se contaba con seis.

Flores enfatizó que la ausencia de un titular como responsable de la Oficina Regional Anticorrupción ha retrasado el trabajo. "Tres consejeros no cuentan con oficinas y deben compartir las de otros fiscalizadores, el gobierno regional nos ha arrinconado al no considerar el presupuesto", explicó.

Agregó que denunciarían por omisión de funciones al gobernador regional si se mantiene la encargatura en Anticorrupción.

Este Diario intentó comunicarse con los demás consejeros, pero no contestaron las llamadas.