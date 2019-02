Consorcio solicita dejar sin efecto anulación de contrato para el manejo integral del río

Síguenos en Facebook

El consorcio Inundaciones Piura solicitó al gobierno regional dejar sin efecto la anulación del contrato para la elaboración de los estudios del tratamiento del río y el drenaje pluvial para tres distritos de Piura. Siete días después de ser notificados, los representantes del consorcio emitieron su descargo desmintiendo la falta de veracidad en el proceso administrativo, denunciada por la actual gestión.

RESPUESTA

En el documento dirigido al gerente general del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), Gilmar Lizana Puelles, el consorcio explicó que nunca falsificó documentos para conseguir la buena pro del proyecto.

Aclaró que el domicilio sustentado en el contrato, ubicado en el la C - 5 del A.H. Los Médanos de Castilla, sería utilizado para mantener la comunicación una vez empezada la ejecución de los estudios.

Asimismo, precisó que la dirección se consideró en la documentación, bajo la autorización del dueño del domicilio, el señor Demetrio García Concha. En tanto, la dirección legal del consorcio se mantendría ubicada en su sede de Miraflores, en Lima. También se aclaró que en el contrato celebrado el 13 de diciembre por la anterior gestión, quedó estipulado que se usaría la notificación electrónica para efectos de comunicación.

EXTEMPORÁNEO

Para el gerente general del Peihap, Gilmar Lizana Puelles, el descargo presentado a destiempo por el consorcio no tiene mayor validez. Aseveró que los argumentos presentados por Inundaciones Piura no tienen fundamento alguno. En ese sentido, indicó que no darán marcha atrás en la anulación de contrato.

“El documento recibido es extemporáneo. La Ley de Reconstrucción con Cambios no establece plazos para sus descargos, pero aún así le otorgamos 24 horas para que haga su defensa. No vamos a retroceder porque la causal del delito está tipificada”, puntualizó .