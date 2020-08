Contraloría inspecciona hospitales temporales en Piura

Escrito por Guisella Lachira

La Contraloría General de la República realizó una inspección en los hospitales temporales de La Videnita, en Piura, y del ex campo Ferial, en Sullana, luego que se advirtiera que las áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos de ambos nosocomios no estaban implementadas en medio de la gran demanda de pacientes y el aumento de fallecidos por la COVID-19. El contralor regional advirtió que si no hay una solución inmediata, se iniciarían los servicios de control para determinar responsabilidades.

INSPECCIÓN

Ayer, a las 10:00 de la mañana, un equipo liderado por el jefe regional de la Contraloría, Johan Ramírez, acompañado del congresista Mario Quispe, acudió al hospital temporal de La Videnita, donde corroboraron que el área de UCI estaba vacía y sin implementar a mes y medio de su inauguración. “Esto (implementación) debe darse de una manera más rápida y para que de una vez entre en funcionamiento. Nuestra intervención es un control concurrente; es decir, advertimos y alertamos cuál es la situación, si luego de un plazo estas situaciones adversas no se solucionan y, por el contrario, se genera un perjuicio para el Estado, obviamente se activarán los servicios de control y se determinará responsabilidades”, señaló Ramírez.

La Contraloría emitió tres informes de control simultáneo, uno de ellos, el pasado 17 de julio, sobre la demora de instalación de la UCI que fue remitido a la ARCC.

Por su parte, la directora de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC), Amalia Moreno, precisó que a fines de agosto estará instalada la planta de oxígeno con capacidad de 33 metros cúbicos que abastecerá a 20 camas UCI de La Videnita; mientras que una segunda planta será instalada los primeros días de setiembre para atender a otras 20 camas UCI.

Con respecto, al hospital temporal del ex campo ferial de Sullana, dijo que es el director del hospital quien no ha recepcionado las instalaciones, pese a estar equipado y listo para iniciar la atención de pacientes con el virus.