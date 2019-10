Control Interno sanciona a la fiscal Castillo Chirinos, que lleva el caso del policía Miranda

Síguenos en Facebook

La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Piura sancionó con dos meses de suspensión sin goce de haber, a la fiscal Lilia Consuelo del Pilar Castillo Chirinos, por presuntamente haber cometido infracción disciplinaria durante el proceso que lleva adelante contra el suboficial de la Policía, Elvis Joel Miranda Rojas.

SANCIÓN

La resolución emitida por la fiscal superior Faviola Campos Hidalgo menciona que Castillo Chirinos habría adoptado medidas disímiles sin la debida motivación, según lo señala en uno de sus artículos la Ley de la Carrera Fiscal.

Cabe señalar que la Odecma abrió proceso administrativo en contra de la mencionada fiscal, tras la queja presentada por la defensa del suboficial Elvis Miranda.

Entre otros puntos, la defensa señala que la fiscal Castillo Chirinos "no motiva, no explica, no fundamenta ", cómo es que Elvis Miranda se aprovechó de su condición de policía para cometer el delito que se le imputa.

Argumenta también que la fiscal fundamenta su pretensión de la pena de 20 años contra Miranda, "en una norma desfasada, desactualizada y retirada del ordenamiento jurídico".

Como se sabe, al policía Elvis Miranda se le procesa por el presunto delito de homicidio simple, por la muerte de un presunto delincuente, quien falleció de un balazo durante una persecución, tras la comisión de un asalto y robo.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Sofía Milla Meza, indicó que la fiscal Castillo Chirinos seguirá en funciones hasta que la Fiscalía Suprema resuelva en segunda instancia.

"Esta decisión puede ser apelada a la Fiscalía Superior de Control Interno (...) Si ratifica la sanción, en ese momento será suspendida en sus labores", dijo Milla Meza.