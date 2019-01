Crisis en el agro por falta de proyectos de infraestructura de riego

Síguenos en Facebook

Más de cien proyectos de mejoramiento de infraestructura de riego se encuentran estancados por la falta de descentralización de los recursos que ha destinado el Gobierno Central para su ejecución. Esta demora hace que se pierdan 140 mil hectáreas de cultivos, según indicó el presidente de la Junta Regional de Usuarios de Piura, Julio Taboada Yarlequé. Además, señaló que solo el 10% del total de obras se han iniciado. Mientras que el director Ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), Hugo Valdivia, calificó de injustos los reclamos de los agricultores, ya que hay 22 obras de canales y bocatomas en ejecución, aseguró.

PROBLEMÁTICA

“Son aproximadamente más de cien proyectos de infraestructura de riego los que se necesita, de los cuales solo el 10% están en proceso de inicio, seguimos esperando” indicó Taboada Yarlequé.

Precisó que, a través de los núcleos ejecutores del Programa Subsectorial de Irrigaciones, se ha dado inicio a algunas obras que son menores, pero todavía están en etapa de estudios.

Precisó que, en cada campaña, los miembros de las siete juntas de usuarios de la región dejan de sembrar aproximadamente 140 mil hectáreas de cultivo porque los canales de regadío están destruidos.

“Ese es el malestar en el agro, el que no podamos participar en cada campaña, es una cuantiosa pérdida para los agricultores”, dijo Taboada.

El dirigente señaló que la crisis se inició desde el 2016 debido a la sequía y se agravó con las inundaciones por el Niño Costero en el 2017. Tras esos dos episodios no han podido recuperarse.

“Desde allí no hemos podido sembrar porque los sistemas de riego están deteriorados”, señaló Taboada.

Criticó el estancamiento de las obras que anunció el Ministerio de Agricultura, las cuales se ejecutarían durante el 2018, pero recién están en etapa de elaboración de expedientes y levantamiento de observaciones.

“Existe un centralismo que no deja que en Piura podamos ejecutar rápido esos proyectos y nos impide avanzar, estamos cansados de esto”, refirió.

El presidente de la Junta de Usuarios Regional de Piura y Tumbes pidió al Presidente de la República, Martín Vizcarra que tome cartas en el asunto.

Taboada indica que siempre reciben promesas por parte de las autoridades del Gobierno Central, pero estas no se ven reflejadas en avances.

El dirigente agrario manifestó que urge agilizar los procesos de ejecución de las obras, principalmente, de canales de regadío revestidos y alcantarillas.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Usuarios de San Lorenzo, Cruz Rugel Sánchez, señaló que de las 31 obras programadas en esa zona solo se están efectuando los trabajos de tres proyectos.

“La infraestructura mayor se está cayendo a pedazos, el tiempo se está dilatando en estudios y no hay nada ejecutado, el año pasado no se hizo campaña chica para darle prioridad a la ejecución de estos trabajos y no ha ocurrido hasta ahora”, dijo Rugel Sánchez.

Asimismo, el presidente de la junta de usuarios de Sechura, José Pingo Bayona, informó que en su zona se han considerado 11 obras en el Programa Subsectorial de Irrigaciones y que hay 39 proyectos más que están solicitando.

“No nos habían considerado, pero logramos obtener estas obras aunque todavía no se ve avance físico, la situación es difícil y caótica, por eso llamamos la atención del gobierno que debe iniciar la reconstrucción destrabando el centralismo limeño”, señaló Pingo.

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del Chira, Hildebrando Ruiz Gutiérrez, señaló que pese a que se anunciaron obras para mejorar el sistema de riego dañado para el 2018 hasta ahora no se ejecuta ninguna en su sector.

AVANCES

Sin embargo, frente a este descontento, el director ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), Hugo Valdivia Pinto, informó que en la región Piura se ejecutan 22 obras de mejoramiento de infraestructura de riego, de los cuales 9 se realizan a través de núcleos ejecutores y 13 proyectos por concurso oferta.

“Estos proyectos deben estar culminados entre abril y mayor, reconocemos que ha habido un retraso por las lluvias y temas burocráticos, esto último no es algo malo sino que permite más control y fiscalización en los proyectos, es por eso que vamos a un ritmo lento, pero ya estamos en el tramo final”, declaró Valdivia.

Entre los proyectos que se están ejecutando a través de núcleos ejecutores se encuentran los canales de riego: San Isidro, en el distrito de La Arena - La Unión; Algarrobal, en el distrito Las Lomas; Los Mangos, distrito de Yamango; Pueblo Nuevo de Maray, distrito de Santa Catalina de Mossa; El Arenal, en el distrito del mismo nombre y Paredones, en el distrito de Chulucanas.

También, se encuentran en avance con más de 30%, los canales de Curumuy, de Malingas y del Valle de los Incas.

El Director Ejecutivo del PSI mencionó que hay 73 estudios de ingenieria básica, que son paquetes de proyectos con ficha referenciales que son verificados en campo, de los cuales 32 podrían ser considerados como obras adicionales a realizar a través de núcleos ejecutores. El monto de estos nuevos proyectos es de 140 millones de soles, los cuales podrían ser terminados en julio de este año.

“Buscamos garantizar con los núcleos ejecutores que los trabajos estén bien hechos”, sostuvo.

Frente a los cuestionamientos por la falta de descentralización, indicó que los consultores de las obras por núcleos ejecutores son propuestos por las mismas juntas de usuarios y, en algunos casos, se ha propuesto a otros debido a que los agricultores tenían diferencias.

“Es injusto que digan que no saben de lo que estamos haciendo, ellos tienen conocimiento pleno de de cada una de las obras que ejecuta el PSI en representación del Ministerio de Agricultura”, explicó. Además, considera que los agricultores adrede pretenden desconocer los avances. “Estamos priorizando a la región Piura por ser la más afectada por el Niño Costero, estamos trabajando, si quieren hacer su protesta que la hagan, pero que sean justos”, puntualizó.