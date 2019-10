Líder comunitaria de 16 años: "Las niñas también tenemos derecho a la educación"

Síguenos en Facebook

Cristhina de los Milagros es una niña de 16 años que cursa el cuarto grado de secundaria en un colegio de Tambogrande (Piura). A su corta edad, parece que siempre ha tenido claro su camino. Ahora, ella se ha convertido en símbolo de lucha por la igualdad de los derechos de las niñas en su comunidad. Aunque desde muy pequeña vivió en una sociedad machista, Cristhina está convencida de que no existen obstáculos para hacer que sus sueños se cumplan, y reflexiona sobre ello.

La lucha por la igualdad de derechos es un camino de largo aliento. ¿Qué cambios esperas lograr en tu comunidad?

Las niñas también queremos que se nos visibilice, que muestren nuestros proyectos e iniciativas, que nos den igualdad y se respeten nuestros derechos. Las niñas somos capaces de ser mecánicas, arquitectas, lo que querramos ser, sin importar si somos varones o mujeres, lo que nos define son nuestras aptitudes. Tenemos los mismos derechos que los varones. Se debe dejar de estereotipar o juzgar a las niñas. Muchas veces nos critican por como nos vestimos. Incluso, no nos dan educación simplemente porque somos mujeres. Queremos que las mujeres también asuman cargos públicos. Queremos hacer el cambio.

¿Cómo te involucraste en la lucha por la igualdad de derechos?

Ingresé en un proyeco de empoderamiento económico juvenil de Plan Internacional. Allí nos enseñaron cómo ingresar al mundo de los negocios. Luego, gracias a esos proyectos, nos invitaron a un foro de empoderamiento, nos capacitaron, y luego nos reunimos con otras líderes de otras regiones del país. Ahora quiero transmitir mi mensaje de lucha a otras niñas.

¿Qué reacciones han producido tu lucha en tu comunidad?

En donde yo vivo existe bastante machismo, sentía mucha impotencia de ver esa situación sin hacer nada, pensé que las cosas no podían seguir así, y aunque he sido juzgada por querer la igualdad, porque me han dicho que las mujeres son para la casa, entre otras cosas, quiero hacer que la gente se de cuenta que tenemos los mismos derechos que los varones.

¿Qué les recomendarías a otras niñas de tu edad?

Que no se dejen intimidar, que no se dejen vencer, siempre habrán obstáculos, pero debemos sentirnos empoderadas y saber que somos capaces de lograr lo que soñamos. Está en nuestras manos hacer el cambio. No se queden calladas, si son víctimas de alguna violación o agresión, entonces denuncien, hagan algo. No se queden calladas.

Esperas que otras niñas sigan tu ejemplo...

Cuando habían charlas, les pedía (a mis amigas) que me acompañen, pero a veces tenía que ir a verlas a su casa porque no querían asistir. Pero ahora, mis compañeros varones, incluso, ya se interesan por el tema. Cuando jugamos fútbol en el colegio lo hacemos equitativamente, la capitana puede ser mujer o varón. En pequeñas cosas vamos generando el cambio.

¿Qué planeas hacer más adelante?

Quiero estudiar Geología porque me interesa el tema y creo que es una materia que no es solo para varones. Independientemente de la carrera que estudie, seguiré generando y aportando desde donde este al empoderamiento de las niñas.

¿Qué le pedirías a las autoridades?

Que construyan un Ceba en Tambogrande para que las niñas vayan a estudiar. Deben crear espacios donde nos enseñen las leyes que existen para defender nuestros derechos. El Estado debería brindar un espacio de diálogo. A las niñas quiero decirles que nunca duden de su potencial porque somos importantes para la sociedad, rompamos estereotipos.