Cuestionan decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura

El abogado Juan José Santivañez, quien asumió la defensa del suboficial de la Policía, Elvis Miranda, calificó de errada la resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura que señala que existe peligro procesal porque sí hay elementos que prueban un arraigo laboral. Otros especialistas penales criticaron la decisión judicial y señalaron que el Ministerio Público no acreditó el peligro de obstaculización. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) analiza la resoñución emitida por los jueces superiores.

CRÍTICAS

“Desde ayer (martes), que asumí la defensa a pedido de la familia, advertí que la resolución de los jueces carece de una debida motivación en la fundamentación del peligro procesal. Para la Sala de Apelaciones, Miranda no tiene arraigo domiciliario, esto es errado porque sí existen elementos para acreditar que el peligro procesal no existe”, dijo Santivañez.

Asimismo, indicó que considera que es errado que los jueces señalen que Miranda Rojas, por ser policía y funcionario público, podría entorpecer la investigaciones.

“El ejercer una lucha por la obtención de la libertad no implica que pueda cometer actos ajenos a la ley para no afrontar un proceso judicial”, explicó el abogado.

Insistió que un policía puede justificar aún más el arraigo laboral, ya que como funcionario informa a su comando todos los días su ubicación y en caso de no concurrir por mas de tres días son sometidos a proceso disciplinario.

“El arraigo laboral y domiciliario en funcionarios se puede acreditar , la sala no ha valorado estos hechos”, precisó la defensa de Miranda.

Santivañez indica que el proyecto de protección policial presentado en el Congreso debe ser modificada para que los policías tengan una defensa activa y no para crear impunidad.

Por otra parte, el abogado penalista Percy Ipananaqué Navarro consideró como un exceso que la Sala haya aceptado el argumento del Ministerio Público que señala que hay un peligro de obstaculización porque la testigo refiere que están llegando a su casa y preguntan por ella.

“Eso es subjetivo porque no hay elementos que haya presentado el fiscal que corroboren lo dicho, la testigo está parcializada evidentemente porque es vecina de los familiares del fallecido”, manifestó el abogado penalista Percy Ipanaqué Navarro.

Señaló que es absurdo que la Sala de Apelaciones señale que si el agente Miranda sale de prisión, agravará las amenazas contra la testigo que no está protegida, ya que es un funcionario público.

Por otro lado, Ipanaqué Navarro indicó que el suboficial de tercera de la comisaría de Tacalá cuenta con arraigo laboral y que es cuestionable que la Sala que preside Andrés Villalta Pulache cuestione este aspecto, conociendo que el efectivo ha sido respaldado por el Ministerio del Interior, cuyo titular estuvo presente en la audiencia.

La resolución señala: “el arraigo laboral para el colegiado no tiene la entidad que garantice que el agente no vaya a incurrir en la misma conducta al retornar a sus labores”.

Para el abogado, la Sala tuvo que haber valorado que el policía no tiene antecedentes penales y, encima, ha recibido felicitaciones en su institución por su trabajo y no tiene sanciones disciplinarias por parte de su institución.

“La estrategia legal de la defensa de Miranda ha sido errada porque debió centrarse en debatir el peligro procesal y no en los elementos de convicción que ya se discutieron en primera instancia”, manifestó Ipanaqué.

El letrado señaló que la defensa tendría que plantear la excepción del delito de abuso de autoridad para reducir la prognosis de la pena y pedir el cese de la prisión reuniendo nuevos elementos de convicción. Para él, hubo una mala calificación del delito por parte de la fiscal Castillo Chirinos porque el efectivo no tenía intención de asesinar a Ramírez Chocán para que se configure un homicidio simple.

“El Ministerio Público y los jueces de garantía deben tener en cuenta que la prisión preventiva es una medida excepcional porque a lo largo de la investigación puede variar la imputación; no todo investigado por un delito es culpable, el Poder Judicial está enviando un mal mensaje a la ciudadanía al enviar al policía al penal porque hubo una mala imputación y una mala defensa ”, finalizó Ipanaqué.

Por otro lado, el letrado David Panta Chávez expresó que la decisión de la Sala es legítima porque no se debatió en la audiencia el peligro procesal.

“Los jueces resolvieron con los argumentos que se tenían, la defensa no insistió en ese tema ni en la proporcionalidad de la medida”, mencionó Panta.

El abogado refirió que en la audiencia se demostró que no hubo enfrentamiento con la pericia, la declaración del policía, las víctimas del hurto y un testigo del robo que señalaron que los presuntos ladrones no contaban con arma.

Indicó que la presentación de una tutela de derecho para invalidar la prueba de absorción atómica no variaría los graves elementos de convicción que ha probado el fiscal.

INDIGNACIÓN

Asimismo, quien también se pronunció en contra de la Tercera Sala Penal de Apelaciones fue el alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Juan Díaz Dios, quien calificó como “torpe” la decisión de los jueces.

“La Fiscalía ha argumentado que no tiene un arraigo laboral pese a que trabaja en la Policía, yo me preguntó si un suboficial de tercera pueda obstaculizar la investigación cuando los peritajes ya se hicieron, me indigna que haya violadores con comparecencia restringida y al policía que hace su trabajo lo metan en la cárcel”, manifestó Díaz Dios.

La autoridad edil dijo que el mensaje que da el Poder Judicial es que si un delincuente ataca a un ciudadano este no puede defenderse por riesgo de ser enviado a prisión.

Por su parte, los familiares de Elvis Miranda Rojas anunciaron que realizarán una nueva movilización en la que participarán diversos colectivos civiles, como los ronderos de las comunidades campesinas, que han manifestado su apoyo a esta causa.

Asimismo, dijo que el efectivo policial, que purga prisión en el penal de Piura se siente apenado por la medida judicial, al igual que su familia que considera la prisión preventiva como injusta. “Le hemos dicho que tenga paciencia porque vamos a luchar hasta lo último por sacarlo de la cárcel”, dijo su hermana Vanesa Miranda.

Indicó que el agente continúa en el área de prevención del establecimiento penitenciario porque temen que si lo cambian de pabellón su vida corra peligro, debido a las amenazas de muerte que ha recibido desde que ocurrieron los hechos.

Vanesa Miranda refirió que siguen recibiendo el apoyo del Ministro del Interior y de la Policía, como la asesoría legal y ayuda económica para la esposa de Miranda Rojas.

Por otra parte, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) informó mediante su cuenta de Twitter que analiza el fallo dado por los jueces superiores de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura, luego de que la ciudadanía y diversas autoridades rechazaran dicha decisión.

Como se recuerda, el pasado 13 de enero, el efectivo policial de la comisaría de Tacalá se trasladaba en un patrullero cuando fue alertado de que un joven había sido víctima de robo.

El agente, junto a otro suboficial, persiguieron la moto de los ladrones realizando disparos al aire. Juan Ramírez Chocán descendió del vehículo y continuó corriendo a pie, por lo que Miranda lo persiguió y disparó cuatro veces pidiéndole que se detenga. El quinto disparo del efectivo impactó en la espalda de Ramírez y ocasionó su muerte.