El alférez PNP Alexander Fernández Julca fue denunciado ante la Oficina del Ministerio del Interior y derivada a Inspectoría, por el presunto delito de acoso sexual en agravio de una trabajadora de la municipalidad El Alto, en la provincia de Talara, región Piura.

TAMBIÉN PUEDE LEER: El Gobierno solo asignó 127 soles por persona para la seguridad ciudadana de Piura

El agente PNP Alexander Fernández Julca, quien labora en la comisaría de El Alto, fue denunciado por J.P.V.F (21 años) por conductas funcionales indebidas del personal policial.

Según el documento, la presunta agraviada adjuntó conversaciones y audios de WhatsApp del presunto acoso por parte del agente policial. Además, explicó que el hecho ocurre desde el pasado 24 de agosto de 2023, cuando se apersonó a la comisaría de El Alto para dejar una invitación para una actividad que realizaba la comuna.

“El 24 de agosto me apersoné a la comisaría de El Alto para hacerle llegar una invitación, pero por un error de redacción lo rechazaron. El documento era sobre la invitación al evento, ya que mi persona trabaja en la municipalidad de El Alto. Luego opté por escribirle para hacerle llegar la invitación mediante mensaje de WhatsApp (netamente por trabajo) desde ese entonces el alférez viene acosándome con mensajes de WhatsApp, llamadas en horas de la madrugada, cuando me ve por la calle me hace señas de corazones. El acoso es continuo”, dice el documento.

A continuación reproducimos una parte de la conversación:

Fernández: creo que incomodo. Dime

Agraviada: ¿qué quieres que te diga?

F: linda (sobre una foto). Dime lo que tú quieras.

A: ¿por qué tanta insistencia en querer verme?

F: porque me agradas, me importas. Me gustaría verte, conversar.

A: ¿conversar de qué?. ¿me cuentas?

F: pero sería lindo verte y platicar. Por qué no me permites un ratito de tu tiempo.