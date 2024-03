Representantes del Proyecto Chira Piura, Gobierno Regional de Piura, Colegio de Ingenieros y la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura se reunieron ayer en la defensa ribereña a la altura de Chatito. En el lugar se comprobó que no existe inundación de 500 hectáreas, como lo anunciaban un medio de comunicación nacional, tampoco riesgo de derrumbe de las geobolsas instaladas.

Jesús Moreno, ingeniero hidráulico del Proyecto Especial Chira Piura, reiteró que las grietas que existen en un pequeño tramo se conocen como “juntas frías”, las mismas que se producen cuando hay dos materiales de diferentes composición; asimismo detalló que en este momento lo que se está produciendo es la consolidación de toda la defensa desarrollada con geobolsas.

“No hay por qué preocuparse porque cada geobolsa es de 22 toneladas y hay una base de tres metros de profundidad de uña y para que eso se llegue a socavar debe haber un caudal con velocidades extremadamente altas y el río Piura no tiene”, detalló.

Durante la reunión, el representante del Colegio de Ingenieros, Andrés Farfán Albán, cuestionó el uso de las geobolsas, alegando que existe un acta de reunión del 2019 en la que participaron diferentes autoridades en la que se acordó no usar geobolsas. No obstante, el director de Obras del Proyecto Especial Chira Piura, Jorge Pinedo Bocanegra, aclaró que en el documento no dice que no se debe usar geobolsas sino una “solución mixta de enrocado, gaviones sobre la elevación de corona y otros elementos estructurales”.