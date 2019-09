Destituyen a un docente acusado de violar y embarazar a su alumna

Síguenos en Facebook

A fines de 2018, el entonces profesor de inglés César Germán Ibañez Agurto habría violado y embarazado a su alumna de tan solo 14 años, cuando la menor acudió a la habitación que este alquilaba en la provincia de Morropón. Ayer, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Morropón informó que el docente acusado de violación ha sido destituido e inhabilitado permanentemente para desempeñar cualquier cargo en el área docente.

Sin embargo, se trata de una sanción administrativa y no de un proceso judicial. En su momento, la madre de la adolescente pidió que el responsable sea condenado por el Poder Judicial. Resaltó que la niña no fue evaluada por el médico legista y solo se tendría que esperar el nacimiento del niño para determinar, a través de una prueba de ADN, la paternidad del bebé. No obstante, el delito principal sería el de violación.

Hasta hace unos meses, ante la demora de la UGEL Morropón en la investigación del caso, el docente acusado seguía ejerciendo sus labores con total normalidad en un colegio de Ayabaca. Sin embargo, actualmente se encuentra como no habido y su paradero es incierto.