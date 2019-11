Detectan 3,000 dueños "bamba" de embarcaciones

Síguenos en Facebook

Los gremios de pescadores artesanales de Paita y del país, han advertido al gobierno que próximamente acatarán un paro nacional, por haber permitido, a través de un decreto, que miles de supuestos dueños de naves se inscribieran para facilitar su formalización de sus embarcaciones, sin que en la realidad cuenten con una.

Refieren que si no toman acciones inmediatas, la flota de naves artesanales de Piura se incrementará en más del doble, superando las 6,000 embarcaciones, al igual que los astilleros y talleres informales que construyen estas naves.

DENUNCIA

Según indicó Pedro Silva Minga, miembro del gremio de pescadores de La Islilla y La Tortuga y representante de estas dos cooperativas pesqueras de Paita, aprovechando el Decreto Legislativo N° 1392 emitido el año pasado, cerca de 3,000 supuestos dueños de embarcaciones o armadores pesqueros se inscribieron para acogerse a este beneficio, sin que en la realidad cuenten con dicha nave.

"El gobierno facilitó que primero tengan en papel la inscripción, el registro que hicieron es de que tenían una embarcación, pero que en la realidad no la tenían, no existía (...) no han constatado que el que se inscribía tenía la embarcación hecha", remarcó el dirigente.

Refirió que actualmente existen unas 1,800 embarcaciones formales, y otra cantidad similar en proceso de formalización. "Con esta formalización se duplicará la flota", manifestó.

CONSTRUCCIONES ILEGALES

Pedro Silva dijo que otra consecuencia que arrastra esta norma, es la aparición de astilleros ilegales y lugares donde se construyen estas naves. "Son lugares clandestinos; en Paita existen por lo menos 30 en los corralones y quebradas", menciona.

Otro de los reclamos de los hombres de mar es la legalización de las embarcaciones arrastreras. En Tumbes se van a legalizar unas 70 embarcaciones (...) para que no protesten por las plataformas petroleras. En el caso de Piura y el resto del litoral norte, no estamos permitiendo la instalación de pozos petroleros", dijo el representante de los pescadores de La Islilla y La Tortuga.

Los pescadores artesanales también reclaman porque el gobierno permite el ingreso, a las 200 millas, de embarcaciones extranjeras, las cuales compiten con ellos y, además, depredan el mar.

"No hay una defensa contra las embarcaciones extranjeras chinas de pota y perico dentro de las 200 millas, que se llevan el producto de nuestro mar sin pagar arancel, y nosotros tenemos que pagar todo", señaló.

En un memorial entregado al presidente de la república, Martín Vizcarra, los pescadores agrupados en los gremios de La Islilla y La Tortuga exigen que se formalice solo a las embarcaciones existentes, y que no se amplíe el plazo de formalización.

También exigen el resguardo permanente de las 200 millas, y la no legalización de la nueva flota pesquera arrastrera prohibida a nivel internacional, entre otros puntos.