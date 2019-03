Detectan un exceso de S/ 4.1 millones

Síguenos en Facebook

El gerente de administración del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), Carlos Cueva Palacios, renunció de manera irrevocable al cargo y señaló que los actuales términos de referencia (TDR) para elaborar los estudios del tratamiento del río y drenaje pluvial para Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, tienen un exceso de de S/ 4.1 millones.

LOS COSTOS

Carlos Cueva precisó que en los TDR realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante el año pasado, no se consideró un estudio de mercado acorde a los requerimientos del proyecto. Agregó que los términos de referencia fueron revisados por un grupo de profesionales, a pedido del gobierno regional, donde se constató que el presupuesto original de 17’5551.898 soles es excesivo, asegurando que la nueva propuesta de TDR plantea un monto de 13.377.679 soles.

“Existe una diferencia de 4 millones de soles que se pueden ahorrar. Parece que el Banco Interamericano de Desarrollo no ha hecho un estudio de mercado, que le permita conocer los costos actuales. Muchos de los precios considerados se encuentran de igual forma en otros proyectos del PSI (que depende del Ministerio de Agricultura)”, dijo el exfuncionario.

IMPRECISIONES

Carlos Cueva Palacios indicó que los términos de referencia aprobados el año pasado, presentan una serie de imprecisiones que podrían favorecer al consorcio a cargo del proyecto. Aseveró que parte del problema se debe a la recopilación de información de otros estudios.

“Existen párrafos donde se lee que el consorcio puede presentar “hasta” cuatro perfiles, pero como no precisa la cantidad, no se puede hacer un control exacto de los términos. También hay una similitud con las bases de otros proyectos, cuando no debe ser así”, puntualizó Carlos Cueva.

Cabe indicar que el funcionario presentó su carta de renuncia irrevocable al actual gerente del Peihap por discrepacias en las decisiones tomadas en la entidad.

RESPONDE

Por su parte, el exgerente del Peihap, Marco Tulio Vargas Trelles, defendió los términos referencia ejecutados por el BID. Indicó que la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios validó el presupuesto presentado, asegurando que sí se hizo un estudio de mercado. Aclaró que los términos cuentan con pequeños aportes de otros estudios relacionados al río Piura y a las lluvias.

“Los profesionales considerados para la ejecución de los estudios cuestan más de 10,000 dólares mensuales, eso es lo que dice el mercado internacional. Ahora se necesitan estudios de diferentes materias, que tienen otros proyectos relacionados a lo que estamos haciendo, por eso es que existe una similitud”, aseveró Marco Vargas.

LOS TDR

Como se recuerda, en el año 2018 la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios encargó al Banco Interamericano de Desarrollo la elaboración de los términos de referencia para la ejecución de los expedientes técnicos en el tratamiento del río y drenaje pluvial para Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Dichos términos fueron elaborados en un plazo de 4 meses y le costaron al Estado 50,000 dólares.

Según explicó el exgerente del Peihap, Marco Tulio Vargas Trelles, los términos de referencia sirven para conocer los alcances que va tener el estudio en el tratamiento del río y el proyecto de drenaje para Piura, por ello se contó con la participación de diversas casas profesionales de Piura, conocedoras de la problemática, como el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Piura, entre otras instituciones.

NUEVOS TDR

Cabe señalar que el gerente general del gobierno regional, Jesús Torres, anunció nuevos términos de referencia para ejecutar los expedientes técnicos. En ese sentido, se ordenó la revisión de los actuales TDR para convocar a una y licitación, tras la anulación del contrato con el consorcio español Inundaciones Piura.