Detienen a un hombre por presunta violación a un niño de 8 años en Chulucanas

Síguenos en Facebook

Agentes policiales del Puesto de Auxilio Rápido San Pedro, en el centro poblado Talandracas, en la provincia de Chulucanas, detuvieron la noche del viernes a Miguel Ángel Neyra Peña (19), sindicado de violar a un menor de 8 años cuando jugaba en su vivienda. El intervenido negó haber cometido el delito.

HECHOS

La información de la Policía indica que la denuncia de violación la interpuso M.C.D (46), madre del menor de iniciales J.Y.Z.C (8), pues existirían pruebas para demostrar la acusación.

Neyra Peña dijo a los agentes que la tarde del 2 de agosto, se “encontraba matando palomas junto a sus dos primos” en un sector del centro poblado en mención, en ese momento el hermano de la víctima lo invitó a su vivienda para jugar por internet en el celular.

Afirmó que cuando se retiraba de la casa, el niño lo besa y toca sus partes íntimas, y niega haber abusado sexualmente del menor.

“Fui a jugar y, cuando ya me iba, el chibolo se me acerca y me pide que le preste mi cargador, me besa y me toca mi parte íntima. Lo empujé y le di un manotazo, pero no abusé de él. Hace 9 meses que pasó lo mismo y yo le dije a sus papas”, refirió en su defensa el hombre de 19 años.

Sin embargo, la madre del menor exige una exhaustiva investigación.

Ella alcanzó la ropa interior del niño para que sea analizada por las autoridades como parte de las investigaciones.

El hecho fue informado al fiscal José Luis García Maza, quien indicó que realiza las diligencias preliminares para determinar dentro de las 48 horas siguientes la situación legal del sindicado.

También ha dispuesto tomar las declaraciones de supuestos testigos, entre otros argumentos.

Cabe precisar que la víctima ya pasó por el médico legista y ha declarado ante la cámara Gessel; su testimonio es clave para la investigación.

En tanto, el intervenido permanece detenido en la comisaría del sector.