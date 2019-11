Día de paro de trabajadores estatales en Piura por bajos sueldos

Síguenos en Facebook

Descontentos, mortificados y abandonados, dicen sentirse los integrantes de los sindicatos de trabajadores de la Universidad Nacional de Piura y del Ejército del Perú, por la falta atención del Gobierno de turno. Desde hace 30 años que no reciben aumento de sueldo ni mejoras laborales. Ante esta problemática, acatan un paro de 72 horas como medida de protesta.

Desde muy temprano, decenas de huelguistas tomaron las puertas de acceso a la UNP y evitaron el ingreso de los estudiantes; el paro había iniciado y se desarrollará hasta el 14 de noviembre.

Su medida de protesta afecta a más de 20,000 estudiantes, sin embargo, afirman que es necesaria para poder ser escuchados por el Gobierno.

Hugo Rafael Sosa García, secretario de organización de trabajadores del sindicato de la UNP, indicó que reclaman el incumplimiento por 10 meses de la instalación de la mesa de trabajo sobre empleo público. También reclaman por la vulneración de beneficios económicos de los trabajadores del Decreto Legislativo N°276, y no ser incluidos en el presupuesto para el 2020.

EJÉRCITO

A la misma hora, personal civil del Ejército del Perú también realizó un pequeño plantón en los exteriores de la sede de Piura, como parte del paro de 72 horas.

La estandarización del Cafae, derogatoria del D.S 261 que afectaría en un futuro las pensiones de los trabajadores, el aumento de sueldo que desde hace más de 30 años no se da, son algunos de los reclamos de los trabajadores.

"No ganamos ni el mínimo, estamos en 850 soles. Queremos un aumento de sueldo justo. Hace más de 30 años que no tenemos un sueldo digno. Intentaron detener el paro con falsas promesas pero no lo han logrado", dijo Javier Hidalgo.