Dionisio Pintado: “La bandera de trabajo será la lucha frontal contra la corrupción”

“Para mí es un reto, pero los años de experiencia que tengo me dan las fuerzas necesarias para asumir este trabajo en equipo, eso va a ser la mejor garantía de la gestión y no tener decisiones personalistas (...) pero la bandera de trabajo será la lucha frontal contra la corrupción, esa es una garantía que le doy al pueblo de Piura”.

Fueron las primeras palabras de Dionisio Pintado Sandoval, quien ayer, con resolución 449 de la gobernación regional, fue designado Director Regional de Educación de Piura.

CONCERTACIÓN

El docente, quien viene de laborar en el colegio Manuel Scorza del asentamiento humano La Primavera de Castilla, donde ocupó varias veces el cargo de director interino, dijo que afrontará este reto pero en forma concertada con los sindicatos.

“Voy a convocar a una concertación con los sindicatos, si ellos apuestan verdaderamente por una lucha contra la corrupción, bienvenido sea, y si no, tendremos que actuar nada más, para que después no digan que fui autoritario y que no dialogué con ellos”, dijo.

Dionisio Pintado, quien también fue alcalde por cuatro períodos en la municipalidad de Santa Catalina de Mossa, indicó que también hará un trabajo coordinado con la Comisión de Reestructuración a la cual le pedirá un informe de lo que haya avanzado para iniciar su trabajo.

Sobre este tema, el docente dijo que será muy exigente, “que se ejecuten las acciones de control de la Contraloría que las dio desde hace cuatro meses, ya es tiempo que se lleven a cabo, de lo contrario veremos si hay algún presupuesto dentro de la DREP para contratar a auditores”.

Como se sabe, el cargo de director de la DREP quedó vacante desde el pasado 6 de mayo, cuando Fabriciano Cunya dejó el cargo tras la difusión de unos audios en donde presuntamente se le escuchaba recomendando a una persona para que ocupe el cargo de chofer en la UGEL (Unidad de Gestión Educativa) Sechura.