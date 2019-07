Discrepancias por eventual adelanto de elecciones

Síguenos en Facebook

Si bien todos coinciden en la necesidad de un cambio, no todos están de acuerdo con el adelanto de las elecciones congresales y presidenciales, propuesto por el mandatario Martín Vizcarra en su mensaje por Fiestas Patrias.

RECHAZO

“Si bien es cierto, lamentablemente el rol del Congreso no ha sido el mejor, han hecho cosas tremendas, pero igual. Acá hay gente que quiere sacar provecho de esta situación”, dijo el coordinador regional de Fuerza Popular, Alexander Gallardo.

El dirigente consideró que la población no está en el tiempo y capacidad de formar nuevos cuadros y colocar gente para unas elecciones el próximo año.

“Qué queremos, nuevamente un congreso improvisado, con gente sin experiencia; ni la gente los va a conocer. Va a ser más de lo mismo. Por eso, hay que ser muy cuidadoso en cómo se quiere hacer las cosas”, indicó.

Admitió que se necesita reencaminar el crecimiento del país, atender la problemática de la seguridad, pobreza y otros. “Todo el mundo reclama un cambio, una mejora, pero hay que hacerlo bien. No apurados”, insistió.

Señaló que la población tiene que informarse sobre el marco legal y debe tener el tiempo para organizar sus partidos.

QUE SE VAYAN

“Nosotros como partido creemos que el presidente (Vizcarra) ha tomado la mejor decisión. En el país y los peruanos que viven en el extranjero, tienen la misma idea: que deben irse las dos partes”, expresó la dirigente del Partido Morado en Piura, Angélica Palomino.

Aunque admitió que “los tiempos son cortos” y “cuando las cosas se hacen de manera apurada, muchas veces no resultan del todo bien”, la dirigente consideró que esto no implica que no habrán buenos resultados en unas elecciones presidenciales y congresales adelantadas.

“Depende de las personas que se presenten, porque cuando hay meritocracia y hay organización, el ciudadano puede elegir”, remarcó.

Dijo que meritocracia es que se presenten personas que hayan hecho trabajo político, no estén sentenciados y tengan un plan de desarrollo.