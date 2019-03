Dos años de abandono y promesas incumplidas

Síguenos en Facebook

“Nosotros no creíamos que se iba a salir, pero cuando mi esposo fue a ver, después venía que corría porque

ya se había salido el río, el agua venía que lo seguía y tuvimos que salir rápido y refugiarnos en la loma. Se había salido en tres partes y no pudimos sacar nada”.

Así cuenta Flor Bautista, residente desde hace varios años en Pedregal Chico, los momentos que pasaron aquel fatídico 27 de marzo del 2017. Su memoria guarda esos momentos como si fuera ayer.

Sus recuerdos también le hacen saber que pese al tiempo transcurrido y a todas las promesas que hicieron las autoridades del gobierno nacional y regional de una efectiva reconstrucción, nada se ha hecho.

“Todos salimos, se cayó la casa y no pudimos sacar nada, perdimos nuestras cosas y animales, a algunos los tuvieron que sacar en balsa. Sobrevivíamos con la ayuda que nos entregaban las instituciones, en la loma estuvimos como un mes”, prosigue su relato, Flor Bautista.

LAS LLUVIAS

Dos días antes del 27 marzo, la región soportó una serie de lluvias intensas, principalmente en la cuenca del río Piura. Desde ya se sabía que estas precipitaciones generarían la inminente crecida, pero no hubo un efectivo sistema de alerta para decirle a la población que se ponga a buen recaudo y salve lo más elemental.

Una situación similar padeció Isidora Villegas y su familia. Ellos viven en la vecina villa Pedregal Grande, pueblo que según su alcalde, José Santos Yamunaqué Chero, fue el epicentro de toda la inundación.

“Hemos tenido que subir al techo, salimos luego sin nada, algunos se fueron al caserío San Pablo, otros a Cura Mori, así hemos estado como un mes, sobrevivíamos de lo poco que nos donaban”, recordó Isidora.

Los colegios, iglesias y parques que se encontraban en zonas altas, se convirtieron también en refugios de quienes ya lo habían perdido todo, como María Vílchez Chunga, quien junto a sus dos hijos tuvo también que abandonar su casa ubicada en el asentamiento Eleuterio Cisneros, de Cura Mori.

Cabe recordar que fueron dos las veces que el 2017 se desbordó el río en el Bajo Piura. La primera fue el 27 de marzo, y la segunda dos días después.

Horas antes ya se había salido e inundado las ciudades de Piura y Castilla.

Ni la descolmatación que se hizo en el río un año antes, ni las defensas de concreto que protegen ambas ciudades, impidieron que los más de 3,600 metros cúbicos por segundo de agua producto de la creciente, ingrese e inunde el centro de la ciudad de Piura, y la zona urbana del distrito de Castilla, generando millonarias pérdidas.

Los edificios municipales, la Universidad Nacional de Piura, la catedral, el hospital Cayetano Heredia y ni el centro comercial Open Plaza se salvaron de la inundación.

ABANDONO

Tras la inundación y el cese de las lluvias, llegaron las visitas, y una serie de promesas por parte de las autoridades del gobierno nacional, quienes anunciaron la construcción de módulos de vivienda para los damnificados, la reconstrucción de la infraestructura y la edificación de conjuntos habitacionales.

Casi nada de estas promesas se han cumplido. En algunas zonas se construyeron módulos de vivienda pero luego el gobierno suspendió estos programas porque toda la zona que padeció el desastre fue declarada zona inundable no mitigable.

Esto ha motivado, según los dirigentes y burgomaestres, que no se reconstruyan los colegios, centros de salud, casas ni se rehabiliten los sistemas de agua y alcantarillado que dañó la inundación.

Los damnificados ubicados en la carretera Panamericana, a la altura de los kilómetros 975, 980, y en el caserío San Pablo, continúan esperando que se construya el conjunto habitacional prometido hace más de un año. En la zona no se ha abierto una sola zanja.

SIN FUERZA

Y el denominado conjunto habitacional “Una sola fuerza” que se construirá en el sector noroeste de Piura, apenas hace poco el Ejército inició su construcción.

Tras haber sido declarada como inundable no mitigable su zona, el alcalde de Pedregal Grande, José Santos Yamunaqué Chero, ha dicho que el gobierno nacional les ha exigido que se reubiquen en otra zona, “pero no nos iremos, más bien pedimos que el Estado levante este calificativo, y que se asegure la defensa ribereña porque si el río no se desborda podremos vivir sin problemas. Ya hemos pasado otras épocas de lluvias fuertes y no pasó nada”.

Yamunaqué Chero manifestó que el levantamiento del calificativo de alto riesgo del sector en donde viven, es una de las principales exigencias que serán expresadas durante la marcha de hoy a la cual se sumarán desde las primeras horas de la mañana.

“Cada vez que vienen se van al río y se ponen en la defensa, se toman la foto y se van, pero todo sigue igual. No nos sentimos seguros con el dique izquierdo que han construido porque se ha hecho con un material que no es el adecuado”, denunció el alcalde de Villa Pedregal Grande.

Lo mismo opinan los pobladores, testigos de los trabajos de reforzamiento, a los cuales ha sido sometido recientemente el mencionado dique izquierdo.

“Nosotros no vamos a salir de nuestro pueblo en donde hemos vivido toda la vida. La solución es que se reconstruya el dique porque lo que han hecho es reforzarlo con material que con la última creciente lo ha desmoronado”, dijo Flor Bautista.

“Todavía hay riesgo de que se salga el río, no confiamos en el trabajo que han hecho en el dique, solo han puesto arena”, insistió la pobladora.

Cabe señalar que los afectados por el desborde del río de hace dos años fueron los pobladores de Catacaos, Nuevo Catacaos, Pedregal Chico, Nuevo Pedregal, Molino Azul, Pedregal Grande, Narihualá, Cura Mori, La Campiña, entre otros.

En el albergue del caserío San Pablo, el gobierno construyó unos 20 módulos temporales de vivienda, los cuales no fueron utilizados.