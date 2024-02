El alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, minimizó el trabajo de la Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Piura, quienes detectaron unas irregularidades en las obras de las cuencas ciegas de los sectores Tres Culturas, Asilo de Ancianos y Los Rosales.

“...El problema de la Contraloría y se lo he dicho al Contralor es que contrata personal que no está capacitado para hacer informes, son hitos de control que traslada a la entidad y los que ellos creen que está mal se les responde técnicamente y se les aclara. Nosotros enviamos a la área correspondiente y se les aclara. El problema es que Contraloría contrata personal que no está en el nivel, ni capacidad para hacer el análisis de ciertas intervenciones importantes como la que se está haciendo”, afirmó Madrid.

El burgomaestre enfatizó que las intervenciones en las mencionadas cuencas ciegas han pasado varios filtros y uno de ellos es el del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Recordemos que con el informe de Hito de Control N° 004-2024-OCI/0454-SCC, en los trabajos de la cuenca ciega Tres Culturas se había valorizado al 100% de avance de ejecución la partida referida a una tubería de PVC de 4 pulgadas para la evacuación de aguas pluviales, sin embargo, de la visita efectuada por la comisión de control se verificó que en ese momento no se había iniciado todavía su ejecución.

En la cuenca del Asilo de Ancianos se verificó que continuaban con la instalación de la geomembrana lisa HDPE, pero estaba valorizada al 100% y en Los Rosales, se estaba considerando un avance del 74.7% en el denominado sistema alternativo de almacenamiento y evacuación de aguas de lluvias (SARE), no obstante, los auditores confirmaron que solo se había culminado uno de los cinco niveles de altura del Sare.