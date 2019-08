El alcalde Juan Díaz denuncia presunta falsificación de acta de recepción de obra

Síguenos en Facebook

El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, denunció ayer que el gobierno regional elaboró un acta de recepción de la obra de la avenida José Aguilar Santisteban en donde figura su nombre como representante de la municipalidad, pero que nunca participó en la misma.

Mostrando el documento en referencia, Díaz Dios señala que en la supuesta transferencia de la obra realizada a las diez de la mañana del pasado 4 de julio, participaron los funcionarios de la Gerencia de Infraestructura del gobierno regional y él, pero dicha acta solo la firman el titular de dicha gerencia, Luis Fernando Vega Palacios y el director de Obras, Jorge Miguel Espinoza Céspedes.

ACTA FALSA

“Ese día he estado en Cura Mori, esta es una acta falsa que solo ha sido firmada por funcionarios del gobierno regional, nadie de la municipalidad participa, ellos dicen con su sello y firma que estuve con ellos”, manifestó el burgomaestre.

“Me encuentro indignado, he llamado al gobernador para informarle, quiero entender que no lo sabe. Con este documento es que se han sustentado para decir que es responsabilidad de la municipalidad las áreas verdes que ya están muertas, que quede claro que no hay transferencia”, acotó Juan Díaz.

“Ojalá que el gobernador sepa tomar las acciones del caso en defensa de todos los vecinos que con mucha razón están preocupados que se esté perdiendo la inversión en las áreas verdes”, insistió Díaz Dios.

“Este es un tema grave, nuestro asesor legal hará el informe respectivo y se tomarán acciones, pero lo que me preocupan son las áreas verdes”, remarcó.

Rolando Pasache, jefe de la Oficina Territorial y de Transportes, dijo que bajo una figura legal que no existe, les están trasladando en uso la obra de una forma parcial.

Como se sabe, dicha avenida ha venido sufriendo el deterioro de las áreas verdes, situación que ha sido criticada por la población.