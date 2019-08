El déficit de la comuna se incrementará a S/ 12 millones por el fallo del Poder Judicial

Síguenos en Facebook

El déficit presupuestal que agobia a la Municipalidad de Piura se incrementaría de dos a 12 millones de soles, con la resolución del Juzgado Laboral que, en primera instancia, le dio la razón a los trabajadores ediles respecto al pacto colectivo firmado durante la gestión anterior, donde se acordó el incremento de casi 2,000 soles por escolaridad a cada trabajador.

Así lo dio a conocer el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, tras calificar el fallo como una decisión irresponsable que emiten algunos jueces y que generan un perjuicio económico.

“No es la primera vez que algunos jueces laborales toman

decisiones irresponsables que generan un perjuicio económico tremendo, además que existen leyes que en concreto señalan que no están dentro del marco legal, vamos a apelar esta decisión”, manifestó Díaz Dios.

SIN DINERO

El burgomaestre señaló que “la comuna tiene un forado económico muy fuerte y no habría forma de pagar la planilla el próximo mes. Lo que estamos haciendo es postergar este problema esperando que el SATP pueda recaudar más”.

Agregó que si se ratifica esta resolución, “el déficit aumentaría unos 10 millones de soles en promedio, sumado a los dos millones que ya tenemos. Todo eso se suma a todos los problemas y carga que tiene la municipalidad”.

Indicó que “la municipalidad no se ha creado para pagar planillas, sino para hacer obras, son decisiones que podrían quebrar la municipalidad (...) No entiendo qué motiva a la señora jueza, respetamos su (decisión) pero no la compartimos”.

Insistió que en segunda instancia, esperan que el caso lo asuma “una Sala más prudente, con más experiencia, que no se deje presionar y tome una buena decisión”.

En otro momento, Díaz Dios se refirió a la negativa de los pobladores del Bajo Piura de que la comuna tenga a cargo los trabajos de reforzamiento de las defensas ribereñas, indicando que no tienen argumentos válidos.