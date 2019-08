El GORE inicia el diálogo con los comuneros para lograr ingresar al túnel del Peihap

Síguenos en Facebook

El Gobierno Regional (GORE) inició ayer un proceso de diálogo con los comuneros que residen en los alrededores del túnel de trasvase del proyecto Alto Piura, buscando que estos cedan en sus pretensiones y permitan el ingreso de los trabajadores.

No obstante, este primer encuentro no obtuvo resultados positivos porque los cumuneros consideran que se sienten engañados debido a que durante la gestión anterior recibieron promesas firmadas en actas que no se cumplieron.

DIÁLOGO

En la reunión participaron los comuneros del distrito de Sondorillo, el alcalde y el párroco, el gobernador Servando García y representantes del Peihap (Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura).

El gobernador García Correa, señaló que la reunión duró unas cuatro horas y “terminó con algunos compromisos de parte del gobierno regional, de dotarlos de una ambulancia y acelerar algunos proyectos, pero lamentablemente hay mucha resistencia de parte de la población de permitir el ingreso al túnel”.

Refirió que además del incumplimiento del pago de la deuda a los proveedores, los pobladores recordaron que durante la gestión anterior les prometieron la ejecución de un proyecto de agua y desagüe para 14 caseríos.

También un proyecto denominado Mancocur, que consiste en una pequeña represa de agua y la mejora de los canales de riego.

“La gestión pasada se comprometió a ejecutarlo pero no lo cumplió, por eso la población está descontenta porque se siente engañada, se les ha mentido durante todo este tiempo, por eso hemos venido a conversar con ellos para sensibilizarlos y permitan el ingreso al túnel”.

Añadió que “se han logrado varias cosas pero no el 100% de lo que esperábamos. Obviamente que más adelante habrá más reuniones para de esta forma ir avanzando en forma paulatina, pero es entendible la desazón de la gente “.