El A.H. 28 de Julio está a punto de cumplir 52 años y sigue expuesto a inundaciones

A puertas de cumplir el 52 aniversario, los vecinos del asentamiento 28 de Julio, en el sector sur del distrito Castilla, reclaman la ejecución de un proyecto de drenaje pluvial, pues con el Niño Costero del 2017 se vieron inundados por las aguas pluviales, del río Piura y aguas servidas.

VULNERABLE

El secretario general de la Juveco, Héctor Juárez, remarcó que la zona es vulnerable a la ocurrencia de lluvias, por estar ubicada en área baja y cerca del río Piura.

“En 1983, 1998 y 2017 sufrimos las consecuencias de los fenómenos pluviales, ya que las aguas del cercado de Castilla y Talarita discurren por esta zona. También sufrimos con la crecida del río y su desborde”, expresó.

Refirió que, además, la Cámara de Bombeo El Cortijo colapsa, de modo que las casas se inundaban tanto de aguas de lluvia como de desagüe.

AFECTADOS

Elva Lozada y su esposo Luis Rodolfo Toledo viven en la prolongación Cuzco, cuadra 10, una de las más afectadas en 28 de Julio.

La mujer mostró las huellas que la inundación de las aguas dejaron en el frontis de su vivienda y recordó que el desastre fue tal, que los vecinos tuvieron que salir y se refugiaron en el albergue en el colegio Miguel Cortés.

Víctor León Garrido, que domicilia en la cuadra 11 de la calle Callao, dijo que tuvieron que levantar un muro de más de un metro, porque con las lluvias afloraron desagües y las aguas entraban a las casas.

Refirió que no es necesaria la presencia de lluvias para el colapso de las redes, sino que cuando no hay luz eléctrica, no funciona la cámara y salen las aguas de los desagües.

PROYECTO

Juárez indicó que “hay un proyecto de drenaje pluvial, que está en el gobierno regional desde el último gobierno de Trelles Lara y estoy pidiendo que se considere en la cartera de obras, para que se concrete”.

Pidió al alcalde de Castilla que lidere las gestiones ante los gobiernos regional y central a fin de conseguir este objetivo.