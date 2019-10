El Ministerio de la Mujer no resuelve consulta sobre el uso del terreno para el Cesamica

La Municipalidad de Piura se encuentra a la espera de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) autorice la transferencia o permita la cesión en uso del terreno donde se levanta el Centro de salud Materno Infantil (Cesamica), al Gobierno Regional, para que se construya un moderno establecimiento de salud.

CONSULTA

Según explicó el alcalde de Piura, Juan Díaz Dios, la comuna ha planteando una cesión en uso a 99 o 100 años, como una manera de salvar esta limitación legal.

"No obstante, el Gobierno Regional entiende que no podría invertir un sol en el proyecto si no es por donación, es un tema legal que lo hemos elevado en consulta al Ministerio de la Mujer, para que nos de una respuesta y, de ser posible, una solución", manifestó Juan Díaz.

Respecto al tema de la deuda en el pago de los arbitrios del gobierno regional, los cuales ascienden a unos 50,000 soles, Díaz Dios indicó que "se le ha hecho saber el tema al gobernador, y tengo entendido que ya el gobernador ha dado la orden para que se cumpla con el pago pendiente de los arbitrios".

Como se sabe, los terrenos en donde se levanta el Cesamica son de propiedad de la Beneficencia Pública, la cual es administrada por la comuna piurana, aunque depende directamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Esta obra ha sido considerada en el Plan de la Reconstrucción, y ya se tendrían listos unos 700,000 soles para la elaboración del expediente técnico.

En otro momento, Juan Díaz se refirió a la ejecución de poco más del 50% del presupuesto a tres meses de culminar el año.

Indicó que a nivel del norte, la comuna de Piura ocupa el primer lugar en ejecución presupuestal, y la meta es llegar al 80%.