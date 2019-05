El presidente del Colegio de Ingenieros cuestiona demora en proyecto de seguridad

Síguenos en Facebook

El presidente del Colegio de Ingenieros de Sullana, Rafael Lama, se pronunció por la demora en la recepción del proyecto de seguridad ciudadana, y avizoró posibles controversias en perjuicio de la municipalidad provincial.

ESPECIALISTA

“Yo puedo llegar a la conclusión que está pendiente la suscripción del acta de recepción, y por lo tanto no se han registrado probablemente las observaciones”, informó el ingeniero respecto a la obra de seguridad, cuyo proceso de recepción se inició el pasado 22 de marzo.

Para el especialista, ello denota “que no se ha respetado el reglamento de contrataciones del estado por parte del comité de recepción de la municipalidad provincial”.

El artículo 178 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que “en un plazo no mayor de 20 días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción inicia, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra.

“Desde luego esto puede originar un doble perjuicio: primero porque no se usa la obra para beneficio de la comunidad y dos porque económicamente la municipalidad puede salir perjudicada”, advirtió el ingeniero, quien esbozó un ejemplo para comprender la magnitud del problema.

“Supongamos que en este momento roben cinco cámaras, el contratista va a tener que volver a colocarlas porque no está el documento que suscribe la recepción, el documento de recepción es un documento clave porque en ese momento el contratista deja de tener responsabilidad en el cuidado de la obra, por eso, si los documentos son importantes, yo no sé porque no se han suscrito”, cuestionó.

ACTA

Precisamente, el jefe de Infraestructura de la municipalidad de Sullana, Arturo Ramos, informó que el comité de recepción ya terminó de elaborar el acta de observaciones, y para hoy se prevé la firma del documento por parte del comité, la supervisión y el consorcio Sullana Segura.