El "Señor de la cuadros"

La técnica de trabajar la madera, en cuya estructura forma diseños para retratos o pinturas, es lo que hace desde hace más 25 años don Reynaldo Matías Vilela en Piura. Él hace de la marquetería un lujo para admirar y decorar la casa.

“Mi trabajo en sí consiste en promocionar las obras de los artistas regionales egresados de la Escuela de Bellas Artes, que vienen para que le enmarque sus cuadros y me los dejan para la exhibición-venta. También hago mis marcos para las personas que buscan embellecer alguna foto, un diploma y hasta estampas”, refiere Reynaldo.

Además, agrega que los artistas confían en él. “Es una responsabilidad, pues tengo que presentarlos de la mejor manera y para eso les coloco el mejor marco, aunque a veces hay personas que quieren tal o cual estilo, y tengo que hacerlo. Uso la madera de cedro amargo, que es costosa, pero ideal para hacer un gran trabajo, al final me dará la garantía y el placer de haber entregado un trabajo de calidad, que es por lo que me buscan siempre los piuranos”, menciona.

Reynaldo Matías también nos manifiesta que hace tallado en pan de oro, los cuales trabaja y confecciona en su taller. “Además, los cuadros tienen que tener colores muy vistosos, incluso hacemos en madera con un color plateado que más parece que fuese un hermoso marco de aluminio”.

Mientras atiende un cliente, nos cuenta que se siente agradecido de su familia que lo ayuda en todo. “Mi esposa Andrea Castillo Garabito y mi hija Hatzel están imbuidas en el trabajo. A pesar que mi hija es administradora y analista de sistemas, siempre está atenta a ayudarnos. Todos disfrutamos con la cartera de clientes que tenemos y que saben de la calidad que ofrecemos”, comenta.

Matías Vilela también nos señala que hay personas que vienen y preguntan por alguna pintura, y si no la encuentran, nos plasman la idea, “luego llamamos al artista para que haga el trabajo, culminado este, nos los trae y nosotros lo enmarcamos al pedido del cliente y vaya que se van satisfechos, llevándose un buen trabajo”.

Le pregunto el por qué del nombre “El señor de los cuadros” y nos comenta que el local era de un cuñado que se casó y se fue a vivir a Colombia, “me dejó que atendiera el local donde hacía cuadros de madera. En aquel entonces, yo trabajaba como técnico del taller de Singer en Piura y pasaba por el taller para atender a los clientes, que cuando no me encontraban, preguntaban, ¿Dónde está el señor de los cuadros?, y me quedé con ese nombre, para siempre”.

Desde hace 25 años la gente lo conoce y lo buscan por la calidad del material. “Cuando nos iniciamos, aprendimos pronto lo que nos enseñó mi cuñado, los tres primeros meses sufrimos, pues no vendimos ni una pintura, a pesar de salir a recorrerlas por las calles, pero Dios es grande y luego en un solo día vendimos varios”.

El taller está ubicado en la calle José Galvez 151, en la Urb. Piura, pero su local de exhibición-venta está en la calle Arequipa 347. “Hemos sido errantes, comenzamos en la calle Ica, luego pasamos a la Tacna y desde hace mucho tiempo en la Arequipa. En el taller preparamos los marcos, le damos el color especial, recortamos el cartón y lo traemos casi listo para armarlo a la tienda. Para enmarcar a veces demoramos entre 1 a 3 días, dependiendo del acabado que pidan, los colores que más les gusté y, sobre todo, darle un buen trato a la madera para que todo tenga un acabado perfecto”.