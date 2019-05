“El sistema de agua y alcantarillado está colapsado”

Síguenos en Facebook

La Planta de Tratamiento de Agua potable El Ereo, en el distrito de Tambogrande, colapsó pese a que apenas hace cinco meses culminó la obra, valorizada en S/ 28 millones.

Debido a este problema, más de 20, 000 tambograndinos vienen siendo afectados ya que no tienen agua.

COLAPSO

El alcalde del distrito de Tambogrande, Alfredo Rengifo Navarrete, explicó que el colapso se produjo hace diez días. Explicó que en la carretera que conduce a diferentes centros poblados y por donde pasa la línea troncal, se han formando tres forados.

“No es que los tubos se quiebren sino se sueltan y eso quiere decir que están mal hechos. Se ha mojado la base de la carretera y se ha hundido”, dijo la autoridad.

Rengifo indicó que, según información del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, no se habrían levantado las veinte observaciones que presentaba y que la planta de tratamiento fue recepcionada por la anterior gestión, cuando esta aún no había culminado.

Asimismo, el burgomaestre sostuvo que van a tener que gastar alrededor de cien mil soles más para hacer un nuevo peritaje y expediente técnico.

“Tenemos el documento que han venido del Ministerio de Vivienda y prácticamente no se ha hecho nada en cuanto a la conexión de redes, entonces el problema es general.Las aguas servidas van a la quebrada de Carneros y luego al río Piura, entonces está contaminado todo eso”, sostuvo Rengifo.

Mientras tanto, el gerente de Servicios Comunales de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, ingeniero Efrén Córdova, explicó que la tubería que debería soportar una presión de 180 litros por segundo se ha reventado con 120 litros por segundo.

El alcalde de Tambogrande señala que obras ejecutadas como la de Pedregal (S/ 7 millones) y, de Ayar Auca y Ayar Cachi (S/ 5 millones), no funcionan y presentan fallas. “El sistema de agua potable y alcantarillado está colapsado” expresa.

Ante la problemática que presenta el pueblo tambograndino, la autoridad máxima de este distrito pedirá una auditoria al Gobierno Central.

OTRAS OBRAS

Una de las obras que aún están en ejecución y debió entregarse en el mes de marzo es la del Óvalo “El Campesino”, que está valorizada en 1’ 819, 921.65 soles, según indicó el monitor de obras de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, Pablo Yarlequé Adanaqué.

Dicha obra no ha sido aún recibida por la nueva gestión debido a que tiene catorce observaciones y a que los trabajos de remodelación a cargo del consorcio El Óvalo no cumplían con lo establecido en el expediente técnico.

“Si ustedes miran la rotonda, no guardan la simetría que debería tener una obra de esta envergadura. Las juntas horizontales no guardan un alineamiento urbanístico y no cumplen las expectativas. Dada esa situación, esta obra no fue recepcionada hasta la actualidad”, sostuvo Pablo Yarlequé.