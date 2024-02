El Gobierno Central aprobó la declaratoria de emergencia sanitaria por incremento de casos y fallecimientos por dengue en 20 regiones del país, donde se asignará más de 160 millones de soles para atender en estas localidades. Piura está dentro de esta medida de emergencia.

El ministro de Salud, César Vásquez, informó la aprobación del estado de emergencia sanitaria por dengue por un plazo de 90 días calendarios, lo cual hoy debería salir publicado en el diario Oficial El peruano.

Ente las regiones se encuentra Piura, Lambayeque, La Libertad, Tumbes y otras 16 regiones del Perú que forman parte de esta medida, donde se espera presupuesto en las siguientes semanas para seguir en esta lucha, que a la fecha ya va dejando 8 muertos y casi 5 mil casos a causa del mosquito del dengue.

El titular del Minsa precisó que este presupuesto será destinado para la promoción de la salud, vigilancia epidemiológica, vigilancia y control larvario, operaciones en salud, entre otras medidas.

Al respecto, el exasesor del Ministerio de Salud, Arnaldo Vite, señaló que no basta con visitar los establecimientos de salud para contrarrestar esta enfermedad, que el año pasado cobró la vida de 149 personas.

“A pesar de ser tardía (la declaratoria de emergencia), el plan para la intervención no es el adecuado. No basta visitar y supervisar establecimientos para verificar la situación de los servicios de salud. Se debe aplicar un flujograma de atención para pacientes no críticos y críticos, pero además deben reforzar las actividades preventivo-promocionales”, dijo Vite.

Mientras tanto, desde el Colegio Médico de Piura han recomendado a la población ayudar en esta lucha, ya que en muchos casos, las familias son renuentes e impiden el ingreso del personal de salud que llega para abatizar el agua que guardan en sus depósitos.