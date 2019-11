Empoderar a las mujeres y mejorar la educación

Síguenos en Facebook

Los candidatos de Alianza Para el Progreso y de Avanza País dieron a conocer algunas de sus propuestas en caso obtengan un escaño en el Congreso Extraordinario.

Impulsar leyes a favor de la Educación, el magisterio, los pequeños y medianos empresarios, y velar por los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad, son algunas de las propuestas que forman parte de su plan de trabajo.

APP

José Alfonso Neira Arizméndiz dijo que propondrá leyes que favorezcan al empleo, y se reconozcan los derechos y beneficios laborales.

También, mejorar la educación de los niños y jóvenes y que se le reconozca a los maestros el derecho al pago del 30% de preparación de clases.

Asimismo, mejorar la Ley de la Reconstrucción "porque la población siente que a ellos aún no ha llegado. No es posible que se descolmate el cauce, y viene el río y se vuelve a colmatar".

Respecto al tema del Medio Ambiente, Neira añadió que trabajarán en una legislación que no permita la contaminación en la agricultura, la tierra, agua y aire. Dijo que buscarán conservar las leyes que son operativas y, las que no lo son, "expectorarlas".

Y en tema de la transparencia en la gestión pública, "que no sea solo sancionadora, hay también que prevenir porque la cárcel no repara el daño cometido".

Por su parte, Adela Yrene Córdova Alcarazo señaló que entre sus propuestas está la de legislar en favor de las mujeres, y otorgar beneficios a quienes hacen empresa, "para dar una solución real a su independencia económica y que no dependan del esposo".

"Hay datos estadísticos que demuestran que la cobertura del Estado a través del Centro de Emergencia Mujer, solo alcanza al 3% de la población afectada; se debería trabajar para que se les dé el apoyo total", acotó.

Dijo también que buscará que se le reconozca el derecho a los docentes del porcentaje que les corresponde por la evaluación y preparación de clases.

Respecto al tema de la reconstrucción, dijo que ejecutará un programa de fiscalización y control para que se ejecute dentro de los plazos establecidos.

AVANZA PAÍS

Susana Carolina Bregante Checa dijo que sus propuestas están dirigidas a los jóvenes, niños madres, adultos, y adultos mayores, que son los más vulnerables, "legislar leyes, fiscalizar a todas las entidades, a todas las personas que en el anterior gobierno no han hecho absolutamente nada".

Por su parte, Mariella Gianina Lazarte Neyra dijo ser representante de las personas con discapacidad. "Una de las propuestas es que se modifique la Ley de las Personas con Discapacidad, que se haga efecto el 5% de la inclusión laboral, inclusión social, lamentablemente los gobiernos no la respetan, porque se ve a los compañeros que son discriminados", Y también, "crear el fondo financiero para los jóvenes emprendedores con discapacidad", acotó.

Otra propuesta es presentar un proyecto para que retorne el Servicio Militar Obligatorio (SMO), "porque hoy en día los jóvenes están muy perdidos, hay mucha delincuencia, asaltos, sicariato, los jóvenes no tienen nada qué hacer, y como no tienen su mente ocupada se dedican a lo más fácil, robar; sabemos que la seguridad ciudadana está por los suelos, por eso el retorno del SMO.

Mirela Johana Ríos Córdova dijo que en caso sea elegida, trabajará por la agricultura, la juventud y los asentamientos humanos, aprobando una ley para que se agilicen los trámites para el saneamiento físico legal, "y se puedan titular en el menor tiempo posible".

Respecto al sector agropecuario, "formar asociaciones para que los agricultores puedan llegar directamente a un mercado y vender sus productos, y darle un valor agregado a la materia prima".

José Práxedes Feria Madrid, por su parte, señaló que buscará "derogar las leyes que no se ejecutan y que no sirven para nada, potenciar la de los parques industriales, derogar las de los casinos, eso trae más pobreza, más corrupción, allí la juventud se prostituye, hay que dar una ley para que no funcione en ningún sitio, y también darle valor agregado a todos los productos como el mango, el plátano".

Luis Gerardo Távara Cherre dijo que luchará par que no cierren las escuelas de policía de Piura, "y también para que se especialicen y no sean todistas".

Segundo Gregorio Meléndez Zurita dijo que propondrá la asociatividad de los pequeños y medianos empresarios, para que logren préstamos con intereses por debajo del 10%. "Ya está la ley pero hay que pelear para que se promulgue", acotó.