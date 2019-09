En la región Piura han fallecido 94 bebés

Síguenos en Facebook

La Organización Mundial de Salud (OMS) define la mortalidad neonatal como la muerte producida entre el nacimiento hasta los 28 días de vida.

La tasa de mortalidad neonatal es un indicador sensible para valorar la calidad de la atención en salud del recién nacido en una determinada área geográfica o en un servicio, y es un indicador de impacto de los programas e intervenciones en esta área, señala a su vez en una de sus publicaciones el Ministerio de Salud (Minsa).

Según la estadística recopilada por la Diresa (Dirección Regional de Salud), hasta la semana 33 han fallecido 94 neonatos, de un total de 36,492 nacimientos, lo que ubica a Piura entre las regiones con más alta mortandad a nivel nacional.

Según este reporte, los hospitales en donde se reportó la mayoría de los casos son en el Cayetano Heredia (27), Sullana (26), Santa Rosa (19), Paita (10) y Chulucanas (8).

Respecto a las causas de estos fallecimientos, tanto el subdirector de la Diresa, César Augusto Guerrero Ramírez, como el gerente de la Red Asistencial de EsSalud, José Avelino Céspedes Medrano, coincidieron en señalar que una de las causas principales de esta mortandad es la prematurez o inmaturidad, y los males congénitos del recién nacido.

César Guerrero dijo que “si bien la cifra no es alentadora, porque una sola muerte neonatal es lamentable, pero poniéndola en la perspectiva, el año pasado a esta misma semana epidemiológica estábamos reportando 112 (fallecidos), la tendencia este año es a la disminución, no es a la velocidad que nosotros quisiéramos”.

Guerrero indicó que tras realizar una evaluación de la situación, “más o menos el 74%, tanto del año pasado como de este año, se han debido a prematuridad extrema y muy extrema, las otras causas son complicaciones del parto, infecciones neonatales, y también por déficit congénitos, algunas condiciones que hacen que la vida del neonato no sea la adecuada”.

Otras de las causas de estas muertes, según el reporte de la situación de la salud en la región, son las infecciones, la asfixia y causas relacionadas. Otro buen porcentaje lo componen las malformaciones congénitas.

“Hemos visto con mucho dolor que se han incrementado las malformaciones congénitas incompatibles con la vida”, indicó por su parte Céspedes Medrano, de EsSalud.

INCUBADORAS Y ESPECIALISTAS

Respecto a si la cantidad de incubadoras con que cuentan ambas entidades prestadoras de salud es suficiente, reconocieron que todavía no se alcanza lo que estipulan los estándares internacionales.

“Felizmente no hemos tenido los problemas que han venido ocurriendo en Lambayeque (...) Contamos con 17 incubadoras, hemos adquirido dos incubadoras de alta tecnología, las que tenemos son de algunos años pero en camino a la reposición, y otros para cambio”, manifestó José Céspedes Medrano.

Por su parte, las dependencias del Minsa cuentan con 36 incubadoras, 11 en el hospital Santa Rosa, además de otras 3 que se encuentran a disposición si se necesitaran, 12 en Sullana, 5 en Paita y 5 en Chulucanas, indicó el funcionario de la Diresa; en tanto el hospital de referencia de EsSalud, el Cayetano Heredia, cuenta con 17.

“Según la OMS, por cada mil partos se requiere de una incubadora, hemos tenido el año pasado más de 37,000, hablamos que deberíamos tener poco más de 40 incubadoras, y es en lo que estamos trabajando”, manifestó César Guerrero.

Reconoció que no es lo estimado o adecuado, “pero no es que se estén muriendo los recién nacidos por falta de incubadoras, si bien las incubadoras son necesarias, porque se necesita contar con los insumos para quienes los requieran, también es cierto que no nos podemos limitar a la adquisición de las mismas, sino que debemos trabajar en las causas que están causando estas muertes neonatales”.

Respecto a los especialistas en neonatología, la directora del hospital Cayetano Heredia informó que cuentan con 7 pediatras especializados en neonatología. Cabe señalar que en la región, no hay instituciones académicas que formen especialistas en neonatología.

Además, Céspedes Medrano indicó que EsSalud ha invertido en la capacitación de 12 obstetras que trabajan en las zonas periféricas, y 12 enfermeras en el tema de la prevención.

“Las enfermeras están trabajando en el tema de la anemia, crecimiento y desarrollo, las obstetras están trabajando en el control materno perinatal para reducir la prematuridad”, señaló el director de la Red Asistencial.

Debido a la demanda, EsSalud abrió en el Cayetano Heredia un ambiente adicional para atender a los neonatos referidos por prematurez.

PREVENCIÓN

Los galenos incidieron en que para reducir la incidencia de muertes neonatales, desde antes de las primeras 14 semanas la gestante debería tener su primer control.

El subdirector de la Diresa indicó que lo ideal sería ofrecerle un paquete básico que incluye la medición de la hemoglobina, para saber si esta gestante tiene anemia, para poder suministrarle suplementos. “Lo otro es hacerle un dosaje de VIH, de Sífilis, darle un suplemento de calcio, ácido fólico y hierro, y eso es parte de este nuevo enfoque que se llama atención prenatal reenfocada. Adicionalmente, estamos fomentando la atención con personal capacitado, y eso pasa por fomentar que sea un parto institucionalizado, donde se les hace seguimiento a las gestantes desde el tercero, séptimo y 14 día, porque cuando evaluamos las muertes neonatales los primeros 28 días, la mayoría fallece la primera semana, por eso debemos tener un parto institucionalizado para hacer un seguimiento más estricto, monitorizado”, acotó.