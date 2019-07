Entre gitanos

Síguenos en Facebook

La escena no tiene nada de especial. Es un reportero, micrófono en mano, preguntándole a un gerente municipal, un ex alcalde. Le pregunta por la existencia de un video suyo pidiendo una coima. Lo que no es ninguna novedad. Encima le hace notar que se ha puesto nervioso. La respuesta del funcionario tampoco es surrealista: le dice que tiene un video suyo donde le manda a pedir dinero a través de un tercero, y lo señala porque también está delante de ellos. ¿Qué de extraño podría haber en esta escena entre coimeros y coimeables, en este pleito entre ejemplares de la misma especie? Total, si ocurre en el mundo de la política, del empresariado y muchas otras actividades profesionales nuestras, por qué el periodismo tendría que estar libre esta epidemia. Los que ya hemos trajinado muchos años en esta profesión ya no estamos, como se dice, para andarnos leyendo las manos como gitanos. Y en este pueblo, todavía pequeño, nos conocemos lo suficiente como para darnos cuenta de cuando el periodismo es honesto y cuando no. De las medias verdades y las medias mentiras, de los silencios escandalosos y las coberturas exageradas. De los discursos a sueldo y los editoriales de planilla. Como repito, nada de esta escena en el Facebook (véanlo en “Llego la hora de Marcelo”) nos sorprende, excepto una cosa: El silencio del periodismo local agremiado. Estoy seguro que la defensa de la reputación profesional forma parte de los estatutos y reglamentos del Colegio de Periodistas, de la Federación de Periodistas, de la Asociación Nacional de Periodistas, de agrupaciones agremiadas por especialidades como el deporte, etc. Quienes amamos nuestra profesión tenemos también la obligación de protegerla de elementos que la usan para delinquir, por lo que voltear a mirar hacia un costado para ignorar una realidad nefasta nos hace cómplices de ese descrédito. ¿Cómo puede el periodismo, que fiscaliza y persigue la corrupción en otras esferas de la vida pública, hacerse el tonto con su propia enfermedad y sus propios enfermos? Cuestionamos el espíritu de cuerpo en otras profesiones pero en la nuestra nos hacemos los de la vista gorda. Comencemos por casa, no es fácil y no es cómodo, no es una tarea para cualquiera.