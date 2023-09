Una serie de cuestionamientos ha traído la aprobación de la ley que dispone la incorporación de los cerca de 14 mil maestros interinos con nombramiento que fueron retirados del Servicio Público Magisterial, en aplicación de la Resolución de Secretaría General N°2078-2014-MINEDU. Además, estos docentes no rindieron una evaluación o fueron desaprobados.

Para el catedrático de la Universidad de Piura, Guillermo Chang, la ley que fue aprobada por el Congreso pone en riesgo no sólo la educación, sino también el futuro del país. Agregó que, por un lado, se aumenta la desconfianza en el sector público y no hay garantías de que estos profesionales puedan realizar adecuadamente su trabajo. Además, aseguró que esta es una medida populista. “En efecto, la finalidad perversa de esta decisión es fidelizar el voto de los profesores beneficiados a los congresistas que aprobaron esta iniciativa. Lo mismo ocurrirá con la presidenta, en caso no la observe. En fin, no debemos acostumbrarnos a que los políticos usen el clientelismo como medio para aferrarse al poder. En ese caso, se destruye la democracia”, advirtió Chang.

Para ello, el especialista precisó que el Ejecutivo en principio no debería aprobar esta ley, ya que incluso puede ser inconstitucional.

“El artículo 15 in fine de la Constitución señala expresamente: el Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanente [del profesorado]. En este caso, no se está atendiendo a una necesidad temporal (que podría considerarse una excepción a la regla), sino que muchos profesores adquieren el estatus de funcionarios sin evaluación previa”, explicó.

Asimismo, dijo que lo óptimo es que los mejores entren en la administración pública y la razón de ser de este principio es que estas personas son las que sirven al interés general, de ahí la necesidad de la meritocracia.

“En ese sentido, nadie confiaría su salud a un médico mediocre; o la educación de sus hijos a personas que no tienen la debida cualificación para ello. Este razonamiento, que es de sentido común, es lo que se trastoca con la decisión del Congreso que incorpora a estos maestros”, acotó.

Por su parte, el decano del Colegio de Profesores de Piura, César Rivera, señaló con esta ley los maestros que están en proceso de nombramiento corren el riesgo de que sus plazas sean dadas a estos maestros y ellos sean designados a otras zonas lejanas o se queden sin plazas.

“Hay maestros que por temas burocráticos no lograron inscribir su título al Minedu y cuando se ordena el retiro de los 14 mil maestros a nivel nacional, ellos fueron incluidos. Para los 2,500 maestros retirados con título es justo, pero los 11,500 que no contaban con título no, porque se elegía que por tener un carnet diario ingresaban, incluso algunos solo tenían quinto de secundaria. Les dieron muchas oportunidades y no lograron tener el título”, precisó Rivera.

