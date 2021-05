Una de las propuestas que se encuentra dentro del plan de gobierno del candidato presidencial del partido Perú Libre, Pedro Castillo, es la nacionalización de empresas, sobre todo del rubro de la minería, gasíferos y petroleros. Esto ha generado muchas críticas por parte de los especialistas en la región Piura.

MIRA AQUÍ: Todo sobre el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo

Al respecto, los economistas Roberto Keil y Milton Von Hesse coinciden en que dicha propuesta quebraría la economía del país y se volvería a la situación vivida en los años 80.

POSTURAS SOBRE LA PROPUESTA

Hace unas semanas, el candidato presidencial, Pedro Castillo, declaró a un medio nacional que no iba a estatizar las empresas de los sectores estratégicos, todo lo contrario, eventualmente las nacionalizaría.

Sin embargo, para los especialistas, en la práctica, los efectos son iguales y cualquiera de las dos medidas son perjudiciales para la economía del país.

Al respecto, el economista Miltón Von Hesse enfatizó que la propuesta de nacionalización de las empresas transnacionales es trasnochada y revela el poco conocimiento del candidato de cómo funciona la economía a nivel mundial, no solamente porque es una mala idea expropiar la empresa privada ya que espanta la inversión extranjera, sino porque pretende llegar al poder con un plan de gobierno que sería como lanzar una “bomba atómica” al país.

“Lo que nosotros aprendimos en los años 80 es que allí donde se mete el Estado no funciona bien. Una de los mejores ejemplos de actividad dominada por el Estado son las empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento que están quebradas y funcionan mal, ya que ninguna región del país tiene agua y saneamiento de calidad y son empresas públicas”, precisó.

Von Hesse señaló que la nacionalización es un pésimo negocio porque se tiene que pagar por la expropiación, ya que si no los gobiernos internacionales expropiarían las empresas en sus países, y luego la producción sería de mala calidad porque los funcionarios públicos no saben operar empresas privadas.

“Las propuestas del equipo técnico de Castillo son muy malas, como por ejemplo decir que la mejor manera de urbanizar el país era con la autoconstrucción, lo cual es una locura y es peligroso para la gente porque el problema de la autoconstrucción es que se construye sin planos de ingenieros y arquitectos, se construye sobre suelo que no es apto y se usan materiales que no son buenos. El gran problema de Castillo es que no tiene idea de las cosas, y como no tiene idea de los temas técnicos, tampoco sabe convocar a gente que sepa mínimamente de los temas técnicos complejos“, acotó.

El economista enfatizó que se afectaría muchísimo el desarrollo industrial que ha ido atrás de la minería, en este caso, los negocios que son proveedores y que finalmente ante una eventual nacionalización se vería afectada con el recorte de personal generando mayor desempleo, pero sobre todo no se tendría dinero para el populismo que propone Castillo.

“Una de las reglas básicas de economía es que la única forma de gastar más es teniendo más ingresos y los ingresos vienen de los impuestos que vienen de las utilidades de las empresas o ingresos de las personas. Si yo espanto a las empresas y la gente no tiene trabajo para pagar impuesto de dónde se va sacar el dinero para la inversión”, señaló.

Finalmente, el economista dijo que una eventual nacionalización significaría llegar a los niveles de los años 80.

MALOS ADMINISTRADORES

En tanto, el economista Roberto Keil mencionó que la nacionalización es un concepto que está vinculado con la estatización, es decir, lo privado se vuelve público y en lo público el Estado se convierte en dueño, gerente y controlador de la empresa. Sin embargo, coincidió con su colega Von Hesse que lo que se ha demostrado a través de la historia es que el Estado o los gobiernos son muy malos administradores.

Keil dijo que lo que existe por parte del candidato de Perú Libre es una declaratoria hacia el público para que este se sienta enfervorecido de una persona que se enfrenta al capital privado, pero después le van a pedir cuentas.

“El candidato (Castillo) en lugar de a través de bravatas decir que va nacionalizar las empresas, es generar una confianza en el inversionista extranjero y que se puedan renegociar el contrato, que no está impedido pero se hace cuando las partes llegan a un acuerdo. Renegociar el contrato para que los impuestos o recaudaciones sean distintas, pero en condiciones en las cuales sean mutuamente beneficiosas, porque el inversionista puede, en caso de que no lo sea, irse y el Estado va asumir sin conocimiento técnico, sin capacidad financiera, la propiedad de la empresa con el riesgo de ser denunciados en foros internacionales correspondientes y el Perú va tener que pagarles”, puntualizó.

Keil recalcó que la política económica de Castillo no es viable, y se está poniendo como ejemplo a otros países donde las empresas se han vuelto dependientes de la inversión pública, pero esto en algún momento la situación se vuelve incontrolable . “Los gobernantes que tienen el perfil del socialismo del siglo 21, son presidentes que lo que hacen es un populismo atroz que afecta a la sociedad de una manera directa como el caso de Venezuela”, dijo.

Finalmente, el economista acotó que el doble discurso del candidato del lápiz ha generado temor en los inversionistas que no saben a qué atenerse, pese a la firma del pacto de la Proclama Ciudadana realizado hace unas semanas. “Si los inversionistas se van, hay mucha gente que se va quedar sin trabajo”, advirtió.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú | Gobierno decreta toque de queda el Día del Padre: 20 de junio