Evalúan emergencia por el síndrome de Guillain-Barré

El brote inesperado del síndrome de Guillain-Barré en diferentes sectores de la región, obligó al Ministerio de Salud (Minsa) a priorizar la evaluación de una declaratoria de emergencia sanitaria, para poder controlar la situación, que a la fecha afecta a 25 piuranos y, en menos de 15 días, ha ocasionado la muerte de dos. El gobierno regional ya emitió la solicitud.

La titular de la cartera de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, llegó a Piura con médicos neurólogos y neurofisiólogos de la ciudad de Lima, para conocer la situación de los pacientes afectados por esta enfermedad y fortalecer el control y vigilancia epidemiológica en esta zona del país.

La declaratoria de emergencia permitirá al Gobierno Regional de Piura disponer de recursos para adquirir equipos, medicina y todo lo necesario para frenar más casos.

PACIENTES

Zulema Tomás inició su recorrido en el hospital Santa Rosa, en donde los pacientes fueron examinados por los neurólogos. “Tenemos 16 pacientes hospitalizados en el hospital Cayetano Heredia de Essalud, tres en el hospital Santa Rosa y seis en el hospital de Sullana. Frente a esto, estamos actuando rápidamente y revisando los casos con médicos neurólogos, expertos en control de enfermedades, epidemiología, y especialistas en gestión de riesgos”, sostuvo la titular del Minsa.

También anunció que cuentan con los insumos y personal médico para controlar este brote que hasta la fecha afecta a 25 piuranos, entre niños y adultos. Sin embargo, a pesar que señaló que estos pacientes están recibiendo el tratamiento de inmunoglobulina, la ampolla para combatir esta enfermedad; Tomás Gonzáles asegura que aún estos casos están por confirmar en un plazo de siete días.

FALLECIDOS

Respecto a los dos muertos por este síndrome, la ministra alegó que estos casos están en evaluación y se espera el resultado de los análisis correspondientes para determinar las causas. Sin embargo, el certificado de defunción al cual accedió Correo, indica que una de las fallecidas, Evelyn Canales Changanaque (22) murió el 5 de junio, a las 12:30 a.m., en UCI del hospital Santa Rosa, a causa del Guillain-Barré, así lo certifica el médico intensivista, Carlos Alberto Vásquez Sarango, en el documento que está certificado por un notario.

Cabe recordar que la familia de Evelyn Canales denuncia negligencia médica por no atender a tiempo a la víctima, y un supuesto maltrato por personal médico; además no sumistraron el medicamento necesario a la joven mujer que deja una menor de 3 años en la orfandad. Por su lado, el director regional de Salud, Víctor Távara, indica que se ha dispuesto realizar un análisis de la historia clínica,las atenciones y el tratamiento que se aplicó a la paciente, para determinar si hubo o no negligencia médica.

El primer fallecido por Guillain-Barré se dio el 29 de mayo, sin embargo la Diresa no alertó a la población indicando que se trataba de un caso habitual.

“El caso si se notificó pero no se declaró en alerta porque era parte de la incidencia habitual de casos”, sostuvo Távara.

PREVENCIÓN

Zulema Tomás recomienda a la población el lavado de manos, cubrir la boca al momento de toser o estornudar, también evitar consumir alimentos en lugares insalubres.

El síndrome de Guillain-Barré no es contagioso, pero es mejor estar prevenidos y acudir a los centros de salud en caso presenten síntomas.