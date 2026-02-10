Los padres de familias y el director del colegio José Olaya Balandra protestaron en el exterior del centro educativo a fin de exigir que se levanten las observaciones y la entrega del centro educativo, antes del inicio del año escolar 2026.

Walter Llapapasca, director de la I.E José Olaya Balandra, ubicado en el asentamiento Nueva Esperanza, en el distrito Veintiséis de Octubre, reclamó debido a que lleva cinco años desde que se inició la reconstrucción de este colegio, sin embargo, hasta la fecha no ha sido entregado, pese a que en unas semanas se inicia el año escolar y más de 1 500 alumnos no tendrían donde estudiar.

Llapapasca explicó que la nueva infraestructura no ha sido entregada porque no se habrían levantado las observaciones que se hicieron a esta obra, las mismas que son un peligro para los cientos de estudiantes, docentes y el personal administrativo de esta institución.

“Hay servicios higiénicos que no son adecuados para los niños del nivel inicial, pues están hechos para adultos. También llama la atención que un niño en el tercer piso podría caer, debido a que las barandas son muy amplias y cabe la cabeza de un niño, eso es un peligro”, dijo el director.

Llapapasca agregó que estas observaciones han sido reveladas por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Piura, a través de un informe técnico, en el que precisó que se han detectado infraestructuras de fierro que no están protegidas con el material correspondiente.

“El Consorcio Olaya entregó la obra, se levantaron las observaciones, pero la UGEL presentó nuevas observaciones y son las que no se subsanan, que son importantes para la seguridad física de los estudiantes”, señaló Llapapasca.

Por su parte, la señora Silvia Gallo, quien también reclamó, indicó que los niños merecen estudiar en buenas condiciones y que los ambientes sean seguros para evitar futuros accidentes.