Falsos pasajeros encañonan a taxista para robarle auto y lo abandonan en descampado

Síguenos en Facebook

Una banda de "falsos pasajeros" encañonó a un taxista para robarle su herramienta de trabajo y dinero, en el distrito de Castilla, en Piura. La Policía está detrás de los delincuentes.

DENUNCIA. La víctima de iniciales R. G. G (54), quien denunció ante la Policía que el último miércoles alrededor de las 7:30 de la noche, cuando se desplazaba en el taxi de placa P1A361, dos jóvenes lo abordaron en el óvalo Grau, en el centro de Piura, y le solicitaron que les haga una carrera hacia el asentamiento Los Almendros, distrito de Castilla.

Cuando se encontraban en una zona conocida como "El Pampón de Los Almendros", uno de los supuestos pasajeros descendió del vehículo, mientras que el otro lo cogió del cuello y le dijo: “Ya perdiste”.

“Cuando me tenían cogido del cuello apareció otro de los delincuentes y me apuntó con un arma obligándome a bajar del carro", señaló García.

El conductor por temor decidió bajar del carro y correr mientras que los delincuentes huyeron en el mismo.

Los hampones lograron llevarse los documentos del auto y 400 soles que guardaba.

La víctima denunció el hecho en el Departamento de Protección Vehicular (Deprove) de Piura indicando que el vehículo marca Daewoo color amarillo de placa P1A361 era alquilado.

Mencionó además que los delincuentes eran dos jóvenes de tez blanca que iban con gorros.

"No sospeché porque incluso los delincuentes me pidieron rebaja por el costo de la carrera no parecían ladrones", indicó la víctima.

Los agentes de Deprove realizan operativos para dar con el vehículo robado.