Falta de logística y peritos retrasa investigaciones de organizaciones criminales

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Sofía Milla Meza, señaló que la falta de logística y peritos retrasa las investigaciones contra organizaciones criminales, que salen libres por exceso de carcelería.

CASOS

Ante la queja del jefe de la Macroregión Policial de Piura, general Lucas Núñez, quien señaló que el aparato judicial no actuaba, ya que se capturó a uno de los integrantes de la organización “Los Capos de la Construcción”, en un asalto, la presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Sofía Milla, indicó que están trabajando pese a las deficiencias.

“Que los integrantes hayan sido liberados no es responsabilidad únicamente de los fiscales, ya que estas investigaciones nacen en la Policía, pero a veces no se pueden completar durante el proceso regular eso da a lugar que se estén liberando a los acusados, porque no se ha completado la investigación o de origen han estado mal”, señaló Milla.

Asimismo, indicó que la mayoría de investigaciones cuentan con audios, por lo que se tienen que realizar pericias como la homologación de voz, a partir de las escuchas.

“No hay suficientes peritos en Lima para realizar estas diligencias a tiempo, porque a nivel nacional hay muchísimos casos no solo de criminalidad organizada sino en otros delitos; el país no tienen suficiente logística en peritos y mecanismos para estas investigaciones, que son complejas y dificultosas”, enfatizó.

Milla expresó que pese a las deficiencias, las investigaciones continúan y los acusados no están liberados de responsabilidad.

SOLUCIÓN

“Hemos solicitado a la Fiscalía de la Nación que se asigne mayor presupuesto para la contratación de peritos en Lima, no hay que echarnos la culpa los unos a los otros. Hay que entender cuál es la situación y tratar de solucionarlo”, indicó.

Finalizó indicando que actualmente en Piura hay 50 casos de corrupción se encuentran en etapa intermedia.